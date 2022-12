Anche questa volta, il ciclo Purché finisca bene in onda su Raiuno e RaiPlay ci ha positivamente stupito. Dopo la divertente esperienza di giovedì scorso con Se mi lasci ti sposo, anche La fortuna di Laura, terza film della sesta stagione di questa serie antologica, si è rivelato essere un racconto ben calibrato, non eccessivamente sorprendente ma ottimamente interpretato.

La fortuna di Laura, la recensione

Ogni tanto va ricordato: anche una storia semplice può diventare molto più di quello che è se a darle volto sono degli attori ed attrici che sanno fare il loro mestiere. E Lucrezia Lante della Rovere, Andrea Pennacchi ed Emanuela Grimalda questo mestiere lo conoscono bene. Esperti della fiction italiana, i tre si sono messi al servizio del regista Alessandro Angelini che, dal canto suo, ha saputo dare un tocco di vivacità ed ironia ad una sceneggiatura che, lo ripetiamo, non cerca sorprese, ma vuole intrattenere.

In questo ribaltamento di ruoli che vede la protagonista Laura passare da arredatrice snob ed egocentrica a donna delle pulizie che impara ad ascoltare chi la circonda, quello che conta è anche il messaggio, che passa senza nessuna chiave moralistica, ma sempre pensando a suscitare un sorriso sulle labbra del pubblico.

La fortuna di Laura gioca molto sulla chiave della commedia, accendo anche ad una trama romantica, ma preferendo in maniera anche audace seguire la linea comedy. Lucrezia Lante della Rovere si mette totalmente a disposizione del ruolo, evitando di cadere in qualche macchietta, così come Pennacchi si trasforma in improbabile principe azzurro e Grimalda in una fata turchina pronta a indirizzare gli altri due verso il loro destino.

Una fiaba moderna, con tanto di finale natalizio, per una storia che centra la mission di Purché finisca bene: raccontare l’Italia di oggi, le sue contraddizioni e difetti, ma anche la capacità di saper alzare la testa e trovare il modo di risolvere ogni situazione. Una fortuna da augurare a tutti.