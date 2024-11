Cambio di collocazione per l’ultima puntata di questo ciclo de La fisica dell’amore, in onda nella seconda serata del giovedì di Rai2

Cambio di giorno di messa in onda per la nona ed ultima puntata di questo ciclo autunnale 2024 de La fisica dell’amore. Il programma condotto dal professor Vincenzo Schettini infatti questa settimana non andrà in onda nella collocazione della seconda serata del martedì di Rai2. La puntata conclusiva di questa edizione passa alla seconda serata del giovedì di Rai2, quella lasciata libera dal talk show di Antonino Monteleone L’altra Italia, la cui ultima emissione è andata in onda giovedì scorso,

La fisica dell’amore e gli ospiti dell’ultima puntata

Ma vediamo insieme quali saranno gli ospiti di questa ultima puntata stagionale de La fisica dell’amore. I personaggi cioè che vestiranno, anzi torneranno a vestire il ruolo di alunno nell’aula televisiva di Rai2, fra interrogazioni, esperimenti e riflessioni sulla scuola e sulla vita inn generale, Ecco dunque i cinque nuovi ospiti-studenti di giovedì sera.

Si parte dal premio Nobel Giorgio Parisi quindi il cantante e musicista Alex Britti, l’attrice Carolina Crescentini, il professore e volto storico de ‘’Il Collegio’’ Andrea Maggi ed il musicista e personaggio social Pietro Morello. Questa nona ed ultima puntata avrà come filo conduttore il tema della risonanza. Gli ospiti ricorderanno aneddoti della loro esperienza scolastica, ma soffermeranno il loro racconto anche sul tema di puntata, partecipando in prima persona a degli esperimenti che il professore Schettini farà in studio.

Non mancherà, anche per questa puntata, la “lavagnetta” finale. Qui il professor Vincenzo Schettini annoterà tre spunti di riflessione che riassumeranno le tre parole chiave emerse durante la discussione con gli ospiti sul tema di puntata. Tra il pubblico, integralmente composto da ragazze e ragazzi, si concretizzerà la testimonianza di alcuni di loro che racconteranno, nel ‘’momento coraggio’’, un periodo particolarmente intenso della loro vita. Non mancherà, come al solito, l’accompagnamento musicale del giovane pianista Angelo Santirocco.

Appuntamento dunque per la nona ed ultima puntata de La fisica dell’amore con il professor Vincenzo Schettini nella seconda serata di giovedì 7 novembre, alle ore 23:25 circa su Rai2, il tutto in attesa di una nuova serie il prossimo anno,