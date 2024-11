“L’altra Italia si ferma qui” annuncia Antonino Monteleone al termine di un breve discorso di ringraziamento. Non che la notizia non si conoscesse già, dato che era stata annunciata già lo scorso martedì dalla stessa direzione Approfondimento. A parlarne, però, ieri sera è stato lo stesso conduttore, che ha dedicato i minuti finali di puntata alla chiusura del programma.

“Quando abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto, a L’altra Italia, ci eravamo messi in testa di raccontare questo paese un po’ a modo nostro, con uno sguardo laterale. Nel lavorare ai filmati che abbiamo mandato in onda abbiamo inseguito questo obiettivo e non l’ossessione per la notizia dell’ultima ora. Nonostante l’impegno e la passione che ognuno di noi ha messo in questo progetto, riconosciamo che il pubblico non ci ha seguiti come avremmo sperato” ha ammesso Monteleone, facendo dunque riferimento anche ai bassi ascolti.

“Malgrado la decisione Rai di sospendere questa produzione, una produzione che – ci tengo a dire – è completamente interna, fatta di donne e uomini della Rai che con entusiasmo e professionalità si sono dedicate al progetto, ci tenevamo a ringraziare il pubblico: tutti coloro che ci hanno dato fiducia all’inizio e poi i pochi che ci hanno continuato a seguire nelle puntate successive. Troppo pochi evidentemente” ha proseguito il giornalista.

Monteleone ha cercato poi di allargare lo sguardo al futuro: “Altre cose forse ci riserverà il futuro. Speriamo di ritrovarci ancora”. Cosa ne sarà infatti del suo destino in Rai dopo la chiusura di L’altra Italia? Nel comunicato degli scorsi giorni, con il quale viale Mazzini annunciava la chiusura del programma, si parlava di “riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci”.

Già all’interno di questa stagione l’ex iena sarà alla conduzione di un nuovo programma, in una diversa collocazione, o bisognerà attendere la prossima stagione? Sicuramente Monteleone dovrebbe restare in Rai un altro anno, visto che avrebbe firmato un contratto biennale con la tv pubblica, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa.