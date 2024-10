La fisica dell’amore e gli ospiti della quinta puntata (Anteprima TvBlog)

Quello che le donne non dicono, forse Fiorella Mannoia lo dirà nella prossima puntata, la numero cinque de La fisica dell’amore. Il programma della seconda serata della Rete 2 diretto e condotto dal professor Vincenzo Schettini, avrà infatti la famosa cantante fra i suoi ospiti. Proprio l’interprete a Sanremo 1987 del celebre pezzo scritto per lei da Enrico Ruggeri.

Fiorella Mannoia discuterà insieme agli altri ospiti di puntata, di un tema molto “attraente”, ovvero l’attrazione. Gli ospiti racconteranno aneddoti e situazioni della loro vita legati a questo tema. Il tutto nell’ambito scolastico che è un po’ la cifra di questo originale appuntamento televisivo. Ma chi saranno gli altri specialissimi alunni della quinta puntata de La fisica dell’amore?

Presto la risposta qui di seguito. L’attrice e conduttrice radiofonica Giulia Vecchio, il tiktoker ed esperto di lingua inglese Antonio Parlati ed il gruppo musicale ‘’Le tigri da Soggiorno’’. Tutti quanti parteciperanno agli esperimenti che metterà in atto il docente conduttore della trasmissione. Anche stavolta presente in puntata la “lavagnetta” finale. Qui, come di consueto, il professor Vincenzo Schettini annoterà tre spunti di riflessione che riassumeranno le tre parole chiave emerse durante la discussione con gli ospiti sul tema di puntata. Previsto come sempre l’accompagnamento musicale del giovane pianista Angelo Santirocco.

Appuntamento dunque con la quinta puntata de La fisica dell’amore a martedì sera 8 ottobre nella seconda serata di Rai2 con il professor Vincenzo Schettini.