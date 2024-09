Martedì 1 ottobre 2024, giorno dell’insediamento della nuova governance Rai, torna l’appuntamento con la Fisica dell’Amore. Il programma diretto e condotto dal professor Vincenzo Schettini che va a scandagliare i sentimenti umani grazie all’ausilio di alcuni esperimenti di fisica davanti ad una classe di alunni speciali.

Quella che andrà in onda venerdì in seconda serata su Rai2 sarà la quarta puntata di questo ciclo ed ora andiamo ad anticiparvi gli ospiti/alunni che saranno presenti nell’aula televisiva. Si parte dall’attore e comico Herbert Ballerina, quindi lo showman ed attore Massimo Lopez, la regina del pomeriggio feriale di Rai1 Caterina Balivo, l’astronauta Paolo Nespoli e il cantautore Il Tre. Quest’ultimo che nel corso del programma si esibirà cantando il suo singolo “Camminare sulla Luna“.

Veniamo ora ad anticiparvi il tema della puntata, la numero quattro di questo secondo ciclo della Fisica dell’Amore. Una puntata che avrà come tema e filo conduttore “la causa e l’effetto“. Gli ospiti ricorderanno aneddoti della loro esperienza scolastica, ma si confronteranno anche naturalmente con il tema di puntata, partecipando in prima persona a degli esperimenti che il il professore Schettini farà in studio.

Anche in questa quarta puntata ci sarà il momento della “lavagnetta” finale. Qui Schettini annoterà tre spunti di riflessione che riassumeranno le tre parole chiave emerse durante la discussione con gli ospiti sul tema di puntata. In studio come sempre l’accompagnamento musicale con il giovane pianista Angelo Santirocco.