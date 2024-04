La fisica dell’amore, il prof influencer Vincenzo Schettini non pronto per la tv tra ospiti random e reel motivazionali

Quando si tratta di realizzare programmi rivolti al pubblico più giovane, la Rai riesce puntualmente a scavare a piene mani nel cringe. Tolto l’ottimo Dicono di noi con Davide Calgaro e Sofia Viscardi su Raiplay, negli ultimi anni la televisione di Stato si è prodigata in trasmissioni ad alto tasso di paternalismo quando si trattava di parlare alla generazione Z (Generazione Giovani con Milo Infante, Generazione Zeta con Monica Setta). Non fa eccezione La fisica dell’amore, debutto alla conduzione di Vincenzo Schettini in onda su Rai 2 il martedì e mercoledì in seconda serata.

In cosa consiste questo programma? Già dal comunicato stampa Rai il focus della trasmissione non sembra chiarissimo: “per sei puntate, a partire dal 16 aprile. Vincenzo Schettini, noto Professore (maiuscola inutile, ndr) di Fisica popolare sui social, amatissimo dai giovani e non solo, si propone di illustrare ai ragazzi come affrontare con coraggio le sfide di natura emotiva. Attraverso esperimenti di fisica, e avvalendosi della testimonianza di ragazzi che hanno il coraggio di raccontare un loro momento particolarmente intenso, spiega la complessa realtà dei sentimenti e delle emozioni che costellano la nostra vita (l’amore, l’amicizia, la rabbia, la paura, la sofferenza, la sessualità ecc.)”.

Proviamo a fare un po’ di ordine. Da un lato abbiamo un professore di fisica diventato popolare sui social con la sua pagina La fisica che ci piace (allo stato attuale conta 48.600 follower); dall’altro “la proposta di illustrare ai ragazzi come affrontare con coraggio le sfide di natura emotiva”.

Con tutta la simpatia per Schettini, purtroppo il suo passaggio dai social network al piccolo schermo è stato decisamente prematuro. Il nostro gesticola pesantemente davanti alle telecamere e sfoggia una dizione che risente troppo delle sue origini baresi, nemmeno fossimo su Telenorba.

Di fisica se ne vede pochissima e quando il docente mostra alcuni esperimenti sfocia inevitabilmente in discorsi motivazionali da reel di Instagram. Come nel debolissimo show di Chiara Francini, anche qui si è optato per l’accumulazione sul lato ospiti. In questa prima puntata abbiamo visto alternarsi Big Mama, Claudio Cecchetto e Giuseppe Pirozzi, ovvero Micciarella di Mare fuori.