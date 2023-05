Negli ultimi anni abbiamo assistito a una proliferazione di programmi televisivi con l’ambizioso obiettivo di raccontare i giovanissimi, a volte contrapponendoli a gente più matura. In particolare Rai 2 si è particolarmente accanita sui minorenni, propinandoci nel palinsesto trasmissioni come Generazione Giovani con Milo Infante, Generazione Zeta con Monica Setta (faceva uno strano effetto vedere la Z sullo sfondo nei primi giorni dell’invasione russa), ma soprattutto Bella Ma’ di Pierluigi Diaco. Ma è con Dicono di noi che è stato fatto finalmente un passo avanti.

Il tentativo della televisione generalista di scandagliare il pianeta dei giovanissimi è lodevole, ma finora gli esperimenti condotti si sono rivelati abbastanza intrisi di paternalismo, un rischio peraltro ampiamente prevedibile. Come evitarlo allora?

Per fortuna su Raiplay hanno intuito che per parlare dei ragazzi in maniera credibile occorre affidare loro un programma: è il caso di Davide Calgaro e Sofia Viscardi, rispettivamente comico e influencer, che al di là della giovane età sono molto abili a non prendersi troppo sul serio.

IL TIK TOKER GABRIELE VAGNATO (VIVA RAI 2) OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA

Funziona molto bene per esempio il monologo di apertura di Calgaro, che sfruttando la tecnica del ribaltamento racconta di quanto sarebbe straniante se lui parlasse agli amici del padre con il linguaggio del genitore. Visto nelle ultime due edizioni di Zelig su Canale 5, Calgaro in questa stagione televisiva è stato anche al timone di The roast of life in Italy su Comedy Central, una docu-serie che lo vedeva alle prese con i temi polarizzanti del Paese.

Anche i pochi giovanissimi presenti in studio si distinguono per osservazioni sempre acute, ma soprattutto ironiche. E azzeccatissima è stata la presenza del primo ospite di questa edizione, Gabriele Vagnato, tik toker che svolge il ruolo di inviato da Milano per Fiorello in Viva Rai 2. Il ragazzo ha raccontato che lo showman lo aveva notato sul palco di Love Mi, il concerto di Fedez e J-Ax per beneficenza.