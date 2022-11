La Dottoressa Smile è un programma di genere factual in onda su Real Time, con Annapaola Manfredonia.

A partire da novembre 2022, andrà in onda la prima stagione del programma.

La Dottoressa Smile è un programma prodotto da Vivi la Vita srl, ideato da Nando Moscariello e scritto da Nando Moscariello, Luca Masci e Giuseppe Marco. La regia è a cura di Jonathan Paladini.

Come vedere La Dottoressa Smile in tv e in streaming

Il programma andrà in onda a partire da martedì 22 novembre 2022 su Real Time, ogni martedì alle ore 22:50.

Subito dopo la messa in onda, gli episodi saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma discovery+.

La Dottoressa Smile: cos’è?

Il programma è il primo “smile makeover” della tv italiana.

I protagonisti del programma sono persone che hanno problematiche odontoiatriche evidenti, per motivi diversi, e che si rivolgono alla dottoressa Manfredonia, spinti dal desiderio di rivoluzionare a tutti i costi il loro sorriso e la loro immagine, al fine di superare il loro disagio sociale e ritrovare l’autostima perduta, e anche perché non sono in grado di sostenere i costi onerosi di questo tipo di intervento.

Per ridonare il sorriso ai pazienti, Annapaola Manfredonia, supportata dalla sua assistente Rosa, grazie alla sua preparazione e ai suoi studi in America, utilizzerà tecniche all’avanguardia e tutta la sua professionalità ed esperienza.

Durante ogni puntata, verrà mostrato un “prima” e un “dopo” e, a fine intervento, ogni paziente si vedrà allo specchio con il suo nuovo sorriso.

Nelle puntate, inoltre, verranno mostrati anche momenti riguardanti la vita privata della dottoressa.

Chi è Annapaola Manfredonia, la dottoressa Smile?

Annapaola Manfredonia, odontoiatra originaria di Napoli, è la protagonista del programma.

Dopo essersi laureata a Napoli in Medicina e Chirurgia con Lode ed in Odontostomatologia, nel 2008, a Los Angeles, si è certificata come prima dentista italiana specializzata nella tecnica delle faccette e, dagli Stati Uniti, ha portato in Italia la tecnica dello sbiancamento americano. Oggi, Annapaola Manfredonia si occupa di mock-up dentali personalizzati su ogni paziente.

È sposata e ha due figli.

La Dottoressa Smile: anticipazioni puntate

Le puntate della prima stagione saranno 6, dalla durata di 40 minuti ciascuna.

Prima Puntata: 22 novembre 2022

I pazienti protagonisti della prima puntata saranno tre: Ciro, detto anche Lo Squalo, un ragazzo di quasi 40 anni che vuole risolvere i suoi gravi problemi odontoiatrici per poter trovare una compagna, Rosalba, una casalinga che, a causa della condizione dei suoi denti, non bacia più il marito da molto tempo, e Jennifer, una cantante pop a cui non piace la sua immagine e il suo sorriso.