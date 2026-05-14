La Coppa Italia ruba la scena a Siani. Chi L’ha Visto? sfiora il 10% di Share. I dati Auditel del 13 Maggio 2026

Lazio-Inter è la protagonista assoluta del palinsesto televisivo. Canale 5 incassa un successo di pubblico piuttosto importante per la finale di Coppa Italia. Lo Share indica un 27,8% di Share di preferenza. Il pubblico ha scelto lo sport in chiaro, una direzione prevedibile (non scontata) quando si tratta di grandi eventi. La Coppa Italia lo è, così come ha testimoniato la presenza delle due compagini impegnate nella sfida decisiva dal Presidente della Repubblica. Anche in tv la coppa nazionale conferma il suo risalto.

La concorrenza, sulla rete ammiraglia di Raiuno, si arrende al 13,6% di Share con il film di Alessandro Siani dal titolo Succede anche nelle migliori famiglie. Si tratta comunque di un’opera che ha qualche anno, quindi la Rai – consapevolmente – non ha optato per una prima visione. Le reti cadette, invece, hanno selezionato contenuti diversi: Rai2 sceglie Mare Fuori e si attesta intorno al 3,8% di Share, rinfrancato dai risultati ottenuti in Digital.

La Coppa Italia protagonista anche in tv

La fiction sulla piattaforma ha trovato standard crescenti e incoraggianti. Rai3 propone nuovamente Chi L’ha Visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli sfiora il 10% di Share attestandosi al 9,7%. Una percentuale più che sostanziosa considerando la concorrenza della serata. Rete4 ritrova RealPolitik che guadagna il 3,7% di Share. Italia Uno, invece, punta su Il richiamo della foresta al 6,1% di Share. La7 sceglie Una giornata particolare con Aldo Cazzullo al 4,1% di Share.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, trasmette in chiaro gli Internazionali d’Italia. L’interesse per il tennis si attesta intorno all’1,8% di Share. Sul Nove svetta Enrico Brignano Show al 4% di Share, la comicità fa la differenza in positivo su WBD. Rai4 propone Delitti in Paradiso all’1,6% di Share, mentre Iris vira nella Valle di Elah arrivando al 2% di Share. Seduci & Scappa su RaiPremium non va oltre l’1% di Share, mentre Arma Letale 4 su Twentyseven raggiunge l’1,6% di Share.

Affari Tuoi resiste in access prime time

Turisti per Case su RealTime ottiene il 2,3% di Share. La sfida preserale, in questo caso specifico, vede l’assenza di Scotti a causa della finale di Coppa Italia. Niente Ruota della Fortuna, dunque, l’Auditel favorisce Affari Tuoi che arriva – nonostante la partita in contemporanea – al 23,3% di Share. Uno slancio che testimonia la tenuta di un programma che, nel corso della stagione, non solo ha recuperato terreno sulla concorrenza ma è riuscito anche a trovare un ulteriore slancio per insidiare i competitor nella parte finale di stagione.