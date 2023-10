Una giornata particolare, il programma de La7 condotto da Aldo Cazzullo, giunge alla sua seconda stagione. A partire da mercoledì 11 ottobre in prima serata l’approfondimento storico sarà nuovamente al centro dell’offerta del prime time della rete diretta da Andrea Salerno.

La trasmissione, ricordiamo, ha nella sua mission quella di portare il telespettatore in un viaggio nel tempo, alla scoperta di una giornata che, in qualche modo, segna la storia. Tramite un personaggio che ha influito sulla nostra storia collettiva sociale, Cazzullo ne evidenzia i passaggi più importanti sottolineando come, epoche anche distanti tra loro, riescono a strizzare l’occhio alla grande attualità del mondo di oggi.

TvBlog seguirà in diretta la presentazione della nuova stagione di Una giornata particolare a partire dalle ore 11.

Interverrà il direttore de La7, Andrea Salerno.