La Coppa Italia batte i sogni di Gloria targati Ferilli, De Martino vola in access prime time. I dati Auditel del 3 marzo 2026

La Coppa Italia trova consenso e pubblico per la sfida in chiaro tra Como e Inter. Gloria – Il Ritorno resta indietro su Raiuno, sorride invece De Martino nel preserale superando il 27% di Share.

La Coppa Italia, grazie al confronto tra Como e Inter, si impone nel palinsesto televisivo e permette a Canale 5 di ottenere ascolti importanti. Battere la concorrenza con Gloria – Il Ritorno era fondamentale. Sabrina Ferilli ha reso su Mediaset, mentre in Rai resta indietro. Non per sue responsabilità: la storia ha preso meno il pubblico rispetto ad A testa alta – Il coraggio di una donna. I numeri parlano chiaro: 19,2% di Share contro 16,9%.

Il margine di differenza non è così largo, ma si dimostra sufficiente per tracciare il confronto lineare fra scelte diverse e particolarmente complesse da giudicare. Il confronto tra Como e Inter ha sbaragliato la concorrenza: il calcio dovrebbe essere una certezza, eppure il trionfo di ascolti era tutt’altro che scontato. Avviene quando ci sono le big di Serie A pronte a sfidarsi per la coppa nazionale, le altre partite della medesima manifestazione interessano meno.

Gloria incassa la sconfitta per mano della Coppa Italia

Le reti cadette hanno risposto con titoli diversi e particolarmente selezionati: su Rai2 c’è il debutto dei The Jackal con Stasera a Letto Tardi che raggiunge il 5,5% di Share, Rai3 sceglie FarWest che arriva al 4,8%. Situazione diversa per Rete4 che conquista il 5% di Share con È Sempre Cartabianca, il talk di Bianca Berlinguer continua a mantenere percentuali in linea con le medie stagionali. Chi invece prosegue nella propria crescita sono Le Iene nella versione Inside.

Il programma di Davide Parenti ottiene il 9,1% di Share. La7 si spinge ulteriormente avanti con DiMartedì al 10,8% di Share. Floris a livello di talk sta raggiungendo vette sempre più alte. Tv8 resta con i piedi per terra, all’1,7% di Share, grazie a Tutte contro di lui. Il canale in chiaro di Sky punta sulla commedia brillante. Cash or Trash – La notte dei tesori arriva al 2,6% di Share, il Nove persiste nell’investire su programmi particolarmente innovativi ispirandosi anche al modello americano.

De Martino vola in preserale

Il Canale 20 con The Foreigner resta sul 2,3% di Share. La Rapina Perfetta, su Rai4, non supera l’1,8% di Share. Un amore in fondo al mare si attesta sull’1,3% di Share. La5 resta sulle commedie sentimentali e ripropone L’amore non va in vacanza arrivando al 2% di Share. Affari Tuoi nel preserale italiano raggiunge il 27,4% di Share.

Boom per Stefano De Martino che approfitta anche della pausa de La Ruota della Fortuna per mettere in cascina risultati importanti che potrebbero replicarsi con STEP in attesa di scoprire novità importanti legate al prossimo Festival di Sanremo, di cui il presentatore è Direttore Artistico.