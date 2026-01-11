“E tu da che parte stai?”, il tribunale dei social nella nuova fiction Mediaset A Testa Alta. Sabrina Ferilli è la coscienza di un’Italia che non si piega

Il 2026 inizia con un momento di svolta per la serialità italiana. Sabrina Ferilli torna su Canale 5 con la fiction A Testa Alta – Il coraggio di una donna, una storia necessaria e disturbante. L’attrice ha infatti saputo nel tempo trasformare la sua immagine da icona della romanità a vera e propria “voce della coscienza umana“, una rappresentante instancabile dei diritti civili e delle battaglie di chi non ha voce. Dopo aver denunciato gli errori della giustizia e i veleni delle fabbriche, qui la Ferilli affronta un mostro ancora più subdolo e spoglia il suo personaggio – Virginia – di ogni artificio per mostrare senza filtri la dignità di una donna messa a nudo dalla violenza di un clic.

La fiction Mediaset si presenta come un social-drama che si tinge di giallo, con un dolore privato diventato lo specchio delle fragilità di una società costantemente connessa. Non solo il reato del revenge porn, la narrazione mette al centro tutte le macerie che esso lascia dietro di sé: il crollo dell’autorevolezza professionale, la crisi dei legami e la gogna mediatica che non fa sconti a nessuno.

Una storia che va oltre lo scandalo

Questa narrazione ha un valore aggiunto, inizialmente difficile da percepire: la decostruzione del mito della vittima fragile e sprovveduta. Virginia è al contraro una donna adulta, formata e che ricopre il ruolo di un’autorità pubblica; non è una ragazza che sta imparando a conoscere i confini del mondo, ma una Preside che ha saputo creare lei stessa dei confini. Una figura potente e, per questo, da distruggere. Il pubblico si confronta quindi con una forma di violenza più subdola, che colpisce la credibilità professionale della donna. Una maturità, la sua, che viene usata come aggravante morale.

Virginia rifiuta il ruolo della vittima che si nasconde e risponde con una resistenza composta, affrontando lo scandalo non come una macchia sulla sua persona, ma come una violazione dei diritti fondamentali. La serie diventa quindi una battaglia universale per la dignità di ogni adulto, ma soprattutto rivendica il fatto che nessuna posizione sociale giustifica la perdita della propria identità pubblica.

Sabrina Ferilli è una Virginia “rotta“, che deve rimettere insieme tutti i pezzi

La protagonista ha compiuto un’operazione di maturità artistica e ha messo in scena una donna che deve continuare a “tenersi insieme” mentre la sua immagine pubblica va in frantumi. I suoi occhi non fuggono mai il giudizio altrui ma comunicano la fatica di chi sta portando un peso invisibile.

Un’interpretazione che non va alla ricerca di una lacrima ma che colpisce per la capacità di trasmettere il dolore mediante la rigidità del corpo e la fermezza della voce. La Virginia di A Testa Alta continua ad alternarsi tra il ruolo di madre e quello di guida istituzionale ma, allo stesso tempo, non si limita a interpretare una vittima. Non teme di mostrare i segni del tempo o della stanchezza sul volto: l’obiettivo è risultare autentica.

“E tu da che parte stai?”

In un mondo costruito sulla rivoluzione digitale e sulle zone grigie di una coscienza sociale che non trova mai un vero fondamento, è facile cadere nell’ipocrisia e voltarsi dall’altra parte. Non ascoltare le storie, non giustificare gli errori, alimentare sensi di colpa, non guardare negli occhi la vittima. A Testa Alta è una serie che mette il pubblico di fronte a uno specchio e che gli chiede da che parte preferisce stare: se la sua scelta sia quella di essere giudice di una società che punta il dito contro tutti, oppure semplice spettatore di una storia con gli angoli non ancora smussati ma che fanno rumore anziché silenzio.

La fiction suggerisce che non esiste un confine netto tra chi diffonde il contenuto e chi, guardandolo o commentandolo, ne alimenta la viralità. “E tu che da che parte stai?“, chiede a chi guarda. Così la domanda viene posta anche ai colleghi di Virginia, pronti a voltarle le spalle per proteggere il “prestigio” della scuola, ma viene fatta anche al figlio Rocco, diviso tra l’amore per la madre e la vergogna di fronte ai suoi coetanei. Scegliere è difficile, e lo è in ogni ambito: significa prendere una netta posizione e non tornare indietro. L’interpretazione di Sabrina Ferilli costringe quindi chi guarda a decidere se unirsi alla folla che punta il dito o se restare al fianco di una donna che rivendica il proprio diritto all’integrità. Una serie che è anche un manifesto contro l’indifferenza e il pregiudizio, e che ricorda che nel tribunale dei social media, ogni nostra reazione è una sentenza che definisce chi siamo. Tutto il resto è sfondo.