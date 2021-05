Se quando andò in onda la prima stagione, era praticamente certo che La Compagnia del Cigno avesse avuto un seguito, più nebulosa si fa la questione per quanto riguarda la terza stagione. Ancora una volta, sono gli ascolti a determinare il futuro della fiction scritta e diretta da Ivan Cotroneo. Ed in questo caso La Compagnia del Cigno 3 non è così scontata.

Il primo ciclo di episodi della serie ambientata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ottenne ascolti superiori ai 5 milioni di telespettatori ed al 20% di share. La seconda stagione, invece, ha risentito della lunga pausa di due anni dall’ultima messa in onda: le prime cinque serate hanno avuto una media di 3,5 milioni di persone (15,6% di share), ben al di sotto delle aspettative.

Ma al di là dell’aspetto legato ai numeri, La Compagnia del Cigno potrebbe avere ancora spazio per nuovi racconti. A dirlo è stato lo stesso Cotroneo, che poco prima del lancio della nuova stagione a Tv Sorrisi e Canzoni aveva detto che, seppur scaramanticamente non ci volesse ancora pensare, l’entusiasmo per la scrittura di questa serie c’è ancora.

Della stessa idea è Leonardo Mazzarotto, interprete di Matteo, che in un’intervista a Fanpage ha spiegato che le possibilità ci sono:

“Che io sappia la possibilità c’è. Nel finale la sceneggiatura lascia un’apertura possibile. Mi piacerebbe fare anche la terza stagione”.

Sicuramente le vicende degli amici che formano la Compagnia, del Maestro Marioni (Alessio Boni) e degli altri professori possono offrire ancora numerosi spunti. Cotroneo e Monica Rametta hanno inoltre lavorato affinché la serie contenga varie sottotrame legate a temi estremamente attuali, cosa che fa de La Compagnia del Cigno una serie godibile e contemporanea sotto vari aspetti.

Un pregio che ha permesso alla prima stagione de La Compagnia del Cigno di vincere il Diversity Media Award. Motivi che potrebbero spingere Rai Fiction a dare fiducia alla fiction per una terza stagione e, quindi, a dare nuove storie ai giovani protagonisti ed ai loro maestri, sempre all’insegna della musica e dell’amicizia.