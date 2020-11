La 7, Sky, ma anche la Rai: sono alcuni dei protagonisti dei Diversity Media Awards 2020, quinta edizione dei premi assegnati ogni anno da Diversity, no profit da sempre impegnata nel diffondere la cultura dell’inclusione. Nati come riconoscimento dedicato alla rappresentazione nei media di persone e temi LGBT+, dall’anno scorso l’attenzione si è allargata alla rappresentazione della diversità nelle aree genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità.

Condotta in uno studio virtuale da Melissa Greta Marchetto e con presenters e vincitori tutti rigorosamente in collegamento, i Diversity Media Awards hanno così premiato le produzioni che, durante il 2019, hanno meglio dato luce ai valori di inclusione e diversità sotto varie forme, dalla tv alla stampa, passando per il web ed i social.

1

La televisione è stata così protagonista con le categorie. Per quanto riguarda il Miglior Programma, a portarsi a casa il premio è stato Propaganda Live di La7. “Grazie a chi ci ha votato”, ha detto, affiancato da, nel video di ringraziamento (che potete vedere in alto), “è un premio a cui teniamo particolarmente e siamo contenti di averlo vinto in un anno particolare, in cui raccontare quello che accade, intrattenere e raccontare le diversità è una sfida ulteriore e più importante del solito. Speriamo di essere all’altezza del premio, di meritarcelo in futuro e di continuare a fare il nostro meglio”.

A La Compagna del Cigno di Raiuno, invece, è andato il premio come Migliore Serie Tv italiana. Ivan Cotroneo, autore e regista della serie (la cui seconda stagione andrà in onda nei prossimi mesi), insieme ad Alessandro Roja ed Hildegard De Stefano -interpreti rispettivamente di Daniele, zio gay di uno dei protagonisti, e Sara, violinista ipovedente-.

1

La Migliore Serie Tv straniera è stata invece Euphoria mentre, tra le altre categorie, vanno citati Emma Marrone come Personaggio dell’Anno, “Mio fratello rincorre i dinosauri” come Miglior Film, Ordinary Girls di Radio Popolare come Miglior Programma Radio.

“Love people, not labels” di OVS ha vinto come Miglior campagna pubblicitaria, Fumettibrutti è l’influencer dell’anno; Profilo di Venti è invece il Miglior Prodotto Digitale e Berry Bees la Miglior Serie Kids. La premiazione, come da tradizione, è stata trasmessa in streaming TRUlive (Trasmissione a Rete Unificata): si può recuperarla sulla pagina Facebook di Diversity.