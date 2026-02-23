La cerimonia di chiusura Milano-Cortina 2026 supera il 30% di Share, Io Sono Farah tiene al 14,1%. I dati Auditel del 22 febbraio 2026

Milano-Cortina 2026 chiude i battenti. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali supera il 30% di Share arrivando al 30,9% di Share confermando anche un importante appeal televisivo. Questo vuol dire che gli appassionati hanno seguito i Giochi Olimpici invernali a prescindere dagli imprevisti di palinsesto vissuti finora. Un panorama fatto di alti e bassi che comunque ha pagato in termini di Audience. La concorrenza su Canale 5 resiste.

Io Sono Farah prova a difendersi, rimanendo al 14,1% di Share. La soap di Mediaset coinvolge una determinata porzione di pubblico per consentire una lenta ripresa a Cologno Monzese. L’azienda funziona bene, per quanto riguarda la fiction, sui titoli originali. Le produzioni importate faticano ad affermarsi, ma gli standard restano comunque su una soglia accettabile.

La cerimonia di chiusura Milano-Cortina 2026 leader di ascolti

In special modo quando devono fronteggiare un evento di portata mondiale come le Olimpiadi invernali. Le reti cadette puntano su altro: Rai2 propone Era Ora e ottiene il 4,5% di Share. Leggermente più in alto PresaDiretta che si attesta sul 4,7% di Share. Fuori Dal Coro, per quel che riguarda Rete4, raggiunge il 4,4% di Share. Svetta, con il 10,1%, Le Iene su Italia Uno. La versione classica del programma di Davide Parenti riesce a coinvolgere una sostanziale fetta di pubblico che non tradisce la trasmissione.

La7 propone uno speciale sul Caso Epstein arrivando al 3,3% di Share. Cairo sta facendo un lavoro che punta sulla potenzialità dell’approfondimento applicato alla corretta informazione. La porzione di pubblico interessata attinge da coloro che vogliono capire meglio i fatti del giorno o della settimana. Le vicende legate a Epstein hanno cambiato il dibattito pubblico contemporaneo. La7 cerca di rimettere insieme i pezzi di una vicenda importante e complicata.

La Ruota della Fortuna supera il PrimaFestival

Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie The Karate Kid – La leggenda continua: il cult movie ottiene il 2,1% di Share. Nove ritrova Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa: il talk show della WBD arriva al 6,8% di Share, mentre l’anteprima totalizza il 4,4% di Share. La parte denominata Il Tavolo raggiunge il 7,8% di Share. L’importante è finire si attesta sul 7,1% di Share. Il Canale 20 sceglie Speed 2 – Senza Limiti e arriva all’1,6% di Share. Si spinge oltre Rai4 con Un uomo sopra la legge che guadagna il 2,1% di Share. Regole d’onore, su RaiMovie, si attesta un punto sotto guadagnando l’1,1%. Colombo su TopCrime si accontenta dell’1,3% di Share. Il preserale generalista italiano vede La Ruota della Fortuna superare il PrimaFestival: 22,1% contro 20,8% di Share.