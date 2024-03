La Casa dei Figli di Mouse: il cast, i concorrenti e dove vederlo in diretta streaming

Oggi, lunedì 11 marzo 2024, è iniziata ufficialmente l’avventura de ‘La Casa dei figli di Mouse’. Si tratta di un reality show con protagonisti 12 tiktoker napoletani. In diretta streaming, dalle 21 fino alle 3 di notte, le star del web avranno la possibilità di vivere un’esperienza più unica che rara facendosi conoscere dai fan in una veste inedita. Come accade nella versione più famoso, gli inquilini vivranno, per tre settimane, in una casa senza cellulare, senza poter utilizzare i social e privi di ogni contatto con l’esterno. A tutti il compito di cucinare, ordinare, pulire l’abitazione. La convivenza forzata potrebbe creare amicizie e alleanze, aprire discussioni e conflitti. E non è detto che possano nascere anche amori.

Un esperimento sociale, pensato per il web, che, alla vigilia, ha attirato l’interesse degli internauti desiderosi di spiare i propri beniamini lontano dalle luci dei social.

La Casa dei Figli di Mouse: il cast ed i concorrenti

Sono 12 i concorrenti che compongono il cast della prima edizione del reality: Rita De Crescenzo, Laura la Divina (di cui ci siamo occupati non poche settimane fa per una presunta sparizione arrivata alla redazione di ‘Chi l’ha visto’), Mucella, Loredana Fiorentino (la Favolosa mamma di Luigi Mario Favoloso, ospite fissa dei salotti di Barbara d’Urso), Francesca Squillace, Papusciello, Salvo Salemi in compagnia del figlio Luigi, nonna Milina Gatta e suo nipote Giuseppe Anna (già visto anche in un episodio de ‘Il Castello delle Cerimonie’, su Real Time, in occasione dei festeggiamenti per il suo diciottesimo compleanno). A coordinare tutte le attività si aggiunge anche Enzo Bambolina nel duplice ruolo di conduttore e confessore.

La Casa dei Figli di Mouse: dove vederlo in diretta live streaming

La trasmissione è visibile, da qualche ora, su Instagram, Facebook e Tik Tok. E’ possibile guardare la diretta in live streaming anche sul canale Youtube.