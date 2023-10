Mike Flanagan è ormai una garanzia per gli amanti dell’horror e di Netflix. La sua collaborazione con la piattaforma, dopo le due stagioni di The Haunting, Midnight Mass e The Midnight Club, prosegue con La caduta della casa degli Usher, interessante esperimento che continua a prendere spunti da più o meno celebri racconti dell’orrore del passato. Questa volta, però, la fonte è più che nota: la serie, infatti, si basa su alcuni racconti di Edgar Allan Poe, tra cui quello che dà il titolo alla serie. Siete pronti a vivere qualche brivido? Allora armatevi di coraggio e proseguite nella lettura!

La caduta della casa degli Usher, uscita

La serie tv è disponibile su Netflix con tutti gli episodi a partire da giovedì 12 ottobre 2023.

A che ora esce La caduta della casa degli Usher in Italia?

Come tutte le serie tv distribuite da Netflix, La caduta della casa degli Usher è disponibile nel catalogo italiano dalle 09:00 del 12 ottobre.

La caduta della casa degli Usher, la trama

Gli spietati fratelli Roderick (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell), dopo un’infanzia povera durante cui hanno perso la madre, hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals -azienda leader mondiale nella produzione di medicinali- un impero di ricchezza, privilegi e potere, nonostante nel corso degli anni non siano mancate le accuse e le voci di numerose vittime per overdose causate dalla dipendenza dai farmaci da loro realizzati. Proprio su questo da anni indaga C. Auguste Dupin (Carl Lumby), invano.

Quando gli eredi della dinastia, figli che Roderick ha avuto da diverse donne e che non vanno per nulla d’accordo tra di loro, cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato. Roderick decide quindi di incontrare Dupin per confessargli tutto.

La caduta della casa degli Usher, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono otto, ciascuno della durata tra i 50 ed i 70 minuti. Netflix li mette tutti a disposizione dal 12 ottobre.

La caduta della casa degli Usher, il cast

Come già accaduto con le altre serie di Netflix ideate e dirette da Mike Flanagan, anche La caduta della casa degli Usher ha un cast di interpreti già visti nelle altre produzioni: tra questi, Zach Gilford, Kate Siegel, Carla Gugino e T'Nia Miller. Da citare, però, anche la presenza di Mark Hamill, noto per essere stato Luke Skywalker nella saga di Star Wars.

La famiglia Usher

Bruce Greenwood è Roderick Usher, magnate milionario a capo della Fortunato Pharmaceuticals;

magnate milionario a capo della Fortunato Pharmaceuticals; Mary McDonnell è Madeline Usher, sorella di Roderick ed a suo fianco nella gestione dell’azienda;

sorella di Roderick ed a suo fianco nella gestione dell’azienda; T’Nia Miller è Victorine Lafourcade, una dei figli di Roderick, che sta lavorando ad un dispositivo cardiaco rivoluzionario;

una dei figli di Roderick, che sta lavorando ad un dispositivo cardiaco rivoluzionario; Henry Thomas è Frederick Usher, figlio maggiore di Roderick, il più vicino alle idee del padre;

figlio maggiore di Roderick, il più vicino alle idee del padre; Samantha Sloyan è Tamerlane Usher, figlia maggiore di Roderick, che sta lavorando con il marito ad una piattaforma esclusiva per il benessere delle persone;

figlia maggiore di Roderick, che sta lavorando con il marito ad una piattaforma esclusiva per il benessere delle persone; Rahul Kohli è Napoleon “Leo” Usher, figlio di Roderick;

figlio di Roderick; Kate Siegel è Camille L’Espanaye, figlia di Roderick, addetta alle relazioni pubbliche dell’azienda e molto cinica;

figlia di Roderick, addetta alle relazioni pubbliche dell’azienda e molto cinica; Sauriyan Sapkota è Prospero “Perry Usher”, figlio di Roderick, dalla vita dissoluta;

figlio di Roderick, dalla vita dissoluta; Kyliegh Curran è Lenore Usher, figlia di Frederick e nipote molto amata da Roderick;

figlia di Frederick e nipote molto amata da Roderick; Crystal Balint è Morelle “Morrie” Usher, moglie di Frederick e madre di Lenore;

moglie di Frederick e madre di Lenore; Zach Gilford è Roderick da giovane;

Willa Fitzgerald è Madeline da giovane;

Katie Parker è Annabel Lee, prima moglie di Roderick;

prima moglie di Roderick; Matt Biedel è William “Bill” T. Wilson, marito di Tamerlane e volto dell’azienda dedicata alla costruzione del benessere fisico e mentale su cui la donna sta lavorando;

marito di Tamerlane e volto dell’azienda dedicata alla costruzione del benessere fisico e mentale su cui la donna sta lavorando; Ruth Codd è Juno Usher, moglie attuale di Roderick, dipendente da uno dei farmaci prodotti dalla Fortunato;

moglie attuale di Roderick, dipendente da uno dei farmaci prodotti dalla Fortunato; Annabeth Gish è Eliza, madre di Roderick e Madeline;

Altri personaggi

Carl Lumbly è Auguste Dupin, l’investigatore che da anni cerca le prove per dimostrare le malefatte compiute da Roderick;

l’investigatore che da anni cerca le prove per dimostrare le malefatte compiute da Roderick; Carla Gugino è Verna, misteriosa donna che interagisce con i membri della famiglia Usher nel corso delle puntate;

misteriosa donna che interagisce con i membri della famiglia Usher nel corso delle puntate; Malcolm Goodwin è Dupin da giovane;

Mark Hamill è Arthur Pym, braccio destro di Roderick, colui che interviene per sistemare ogni guaio della famiglia;

braccio destro di Roderick, colui che interviene per sistemare ogni guaio della famiglia; Michael Trucco è Rufus Griswold, imprenditore incontrato da Roderick e Madeline nel passato;

imprenditore incontrato da Roderick e Madeline nel passato; Paola Núñez è la Dr Alessandra Ruiz, collega e compagna di Victorine;

collega e compagna di Victorine; Aya Furukawa è Tina;

Daniel Jun è Julius;

Igby Rigney è Toby;

Robert Longstreet è Longfellow.

La caduta della casa degli Usher, dov’è girato?

La serie tv è stata interamente girata a Vancouver, in Canada, tra gennaio e luglio 2022.

La caduta della casa degli Usher, il libro

Il titolo della serie è ispirato al racconto horror del 1839 di Edgar Allan Poe, pubblicato per la prima volta in “The Graham’s Lady and Gentleman’s Magazine”. La serie tv non si basa però esclusivamente su questo racconto (sebbene i due protagonisti, Roderick e Madeline Usher, siano gli stessi), ma prende spunto da numerosi altri racconti di Edgar Allan Poe.

Gran parte degli episodi, infatti, s’ispira ad altri racconti e poemi dell’autore, come “Il cuore rivelatore”, “Tamerlane”, “La sepoltura prematura”, “Gli occhiali”, “La maschera della morte rossa”, “I delitti della Rue Morgue”, “Annabel Lee”, “Il pozzo e il pendolo” ed altri. Alcuni di questi racconti danno anche il titolo agli episodi della serie. Il personaggio di Dupin, invece, è ispirato ad un omonimo personaggio che compare in vari racconti dell’autore.

La caduta della casa degli Usher 2 si farà?

No: la serie è stata pensata per essere limitata, ovvero per essere composta da solo una stagione. Non è detto, però, che Netflix non possa ordinare un’altra serie a Mike Flanagan.

La caduta della casa degli Usher, dove vederlo?

