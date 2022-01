Nella giornata di ieri, martedì 25 gennaio 2022, è stata registrata presso gli studi Dear Fabrizio Frizzi di Roma la puntata speciale de L’Eredità dedicata al Festival di Sanremo, in onda il 28 gennaio in prime time su Rai1. Come anticipato da TvBlog oltre dieci giorni fa, si tratta di una serata messa in piedi dalla tv pubblica per occupare lo slot del venerdì sera, dopo la conclusione della seconda stagione di The Voice Senior, inizialmente destinato allo show con Il Volo dal titolo Se il Festival lo Raccontiamo Noi (che è stato rinviato senza spiegazioni ufficiali – la nuova data sarà comunicata nelle prossime settimane).

Oggi TvBlog è in grado di svelare i nomi di alcuni dei prestigiosi ospiti dell’appuntamento speciale con il quiz condotto da Flavio Insinna. Si tratta, secondo quanto ci risulta, della conduttrice di Domenica In Mara Venier, dell’attore e comico Nino Frassica, della padrona di casa di Ballando con le stelle e de Il cantante mascherato Milly Carlucci, del cantautore, fresco di nuova paternità (la quinta), Gigi D’Alessio e di Alberto Angela, che più di tutti non ha bisogno di presentazioni. Volti televisivi molto popolari e di primissimo livello, che saranno in qualche modo coinvolti da Insinna nel gioco, a cui parteciperanno in maniera attiva i campioni più rappresentativi della storica trasmissione di Rai1 – Massimo Cannoletta incluso – condotta in passato anche da Carlo Conti e dal compianto Fabrizio Frizzi. Le domande rivolte ai concorrenti in questa occasione saranno ovviamente tutte inerenti al Festival di Sanremo, la cui 72esima edizione avrà inizio martedì prossimo, con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus.

Nello speciale de L’Eredità di venerdì saranno inoltre presenti anche alcune ex professoresse, da Roberta Morise a Elena Ossola, passando per Angela Tuccia. Questo il menù de L’eredità speciale Sanremo, in onda tra due giorni in prima serata su Rai1.