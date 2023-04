Prima che le voci dell’arrivo di Pino Insegno alla guida da gennaio 2024 de L’Eredità diventino realtà, prosegue il cammino nell’etere televisivo di questa edizione del preserale di Rai1 guidato ancora per un paio di mesi da Flavio Insinna prima della staffetta, quest’anno molto lunga, fino a dicembre, con la Reazione a catena condotta da Marco Liorni. Questi prossimi 60 giorni dunque potrebbero essere gli ultimi alla conduzione di questo gioco a premi per l’attuale investigatore del Cantante mascherato, lo show del sabato sera condotto e diretto da Milly Carlucci diffuso dalla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo che andrà in onda fino al prossimo 22 di aprile 2023, subito dopo il game condotto da Amadeus che da oggi si chiama Affari tuoi.

L’Eredità dunque continuerà a tenere compagnia al pubblico del preserale di Rai1 ancora per un paio di mesi, poi lascerà il campo ad una edizione nuova di zecca di Reazione a catena, l’altro super format di Rai1 che vince a mani basse la gara degli ascolti di quella preziosissima fascia oraria. Come è noto è stato confermato ancora una volta alla conduzione di questo programma Marco Liorni, che lo guiderà per ben 7 mesi, fino alla fine del mese di dicembre, quando poi tornerà in onda l’Eredità molto probabilmente con Pino Insegno, che dovrebbe condurre qualche giorno prima L’anno che verrà, sempre su Rai1.

L’Eredità condotta da Flavio Insinna, cosi come è capitato già molte volte in passato, avrà una puntata in onda in prime time, con protagonisti alcuni personaggi celebri del mondo dello spettacolo e dello sport, le cui vincite andranno in beneficienza. Prima della chiusura di questo ciclo de L’Eredità condotta da Flavio Insinna è dunque prevista una puntata di prima serata di questo game, precisamente sabato 29 aprile 2023, denominata Viva la Rai, come la celebre canzone che faceva da sigla a Fantastico Zero, la parte di Fantastico 3 – lo spettacolo abbinato alla lotteria Italia di Rai1 condotto da Corrado e Raffaella Carrà- con protagonista Renato Zero. Nella puntata speciale de L’Eredità si festeggerà dunque la Rai con la presenza di alcuni personaggi della televisione pubblica che si metteranno in gioco sulla storia della prima azienda culturale italiana, il tutto naturalmente per beneficenza.

Il sabato sera dell’intrattenimento di Rai1, dopo la chiusura del Cantante mascherato prevista con la sua sesta puntata il 22 aprile, proseguirà dunque con una puntata speciale de L’Eredità condotta da Flavio Insinna. A seguire il 6 maggio la replica della Serata dedicata al grande Lucio Dalla, quindi il sabato successivo la finale dell’Eurosong 2023 e le due puntate de I migliori anni collocate di sabato sera.