Spostare dalla sua collocazione storica uno dei programmi di punta di Raiuno può essere anche per certi versi traumatico per i telespettatori. Eppure, i Mondiali di Calcio in Qatar sono riusciti a farlo: L’Eredità, storico game show dell’ammiraglia Rai, in queste settimane si vede infatti costretta a cambiare orario di messa in onda per fare spazio proprio alle partite in diretta. Scopriamo insieme, allora, quando inizia L’Eredità.

L’Eredità, quando inizia la “Sfida Mondiale”

Per permettere la messa in onda delle gare delle 19:45, il programma condotto da Flavio Insinna si è visto costretto ad anticipare la messa in onda. L’Eredità, quindi, va in onda dalle 18:10 alle 19:20: per l’occasione, il quiz ha assunto il sottotitolo di “Sfida Mondiale”, proprio per sottolineare l’eccezionalità della messa in onda. Alla fine della puntata, prevista un’edizione -anch’essa anticipata- del Tg1.

Va detto che il format resta sostanziale: i concorrenti in gioco continuano a sfidarsi sui giochi già noti al pubblico, per non parlare, ovviamente, del gioco finale della Ghigliottina, che ogni sera tiene incollato davanti alla tv milioni di telespettatori.

L’Eredità non va in onda per i Mondiali

Nonostante l’anticipo dell’orario di trasmissione, ci saranno comunque delle giornate in cui L’Eredità non riuscirà a trovare lo spazio per andare in onda: sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 novembre 2022 il quiz si ferma per fare posto alla gara delle 16:40, al cui termine, alle 19:20, ci sarà il Tg1, per poi dare la linea, alle 20:00, ad un’altro incontro.

L’Eredità, quando torna in onda alle 18:40?

L’Eredità resterà in formato “Sfida Mondiale” per quasi tutta la durata dei Mondiali di Calcio, dal momento che Raiuno manderà in onda tutte le gare previste alle 20:00. Di conseguenza, il quiz dovrà anticipare per fare spazio, a sua volta, al Tg1. Per riavere un po’ di normalità dovremo aspettare giovedì 15 dicembre, primo giorno in cui su Raiuno non andranno in onda gare, dal momento che i Mondiali saranno in pausa in vista della semifinale e della finale, che si giocheranno il 17 ed il 18 dicembre alle 16:00. Per recuperare le puntate, c’è sempre l’opzione RaiPlay.