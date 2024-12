La puntata di oggi, martedì 24 dicembre 2024, de L’Eredità su Rai 1 non va in onda: ecco il perché e quando torna

La puntata di oggi, martedì 24 dicembre 2024, de L’Eredità, non va in onda. Il game show campione di ascolti condotto da Marco Liorni si ferma. Lo stop arriva poco più di due settimane dopo la pausa dovuta alla diretta della Prima alla Scala trasmessa da Milano.

Perché L’Eredità oggi non va in onda?

Oggi Rai 1 lascerà ampio spazio alla diretta in Mondovisione dalla Basilica di San Pietro. A partire dalle 18:40 la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco e l’apertura della Porta Santa per il Giubileo 2025. A cura del TG1 e Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media. Telecronaca di Ignazio Ingrao, mentre la regia è curata da Brunella Olivari.

La diretta si protrarrà sino alle 21:30 comprendendo anche uno speciale di A sua immagine. In occasione del Santo Natale, Lorena Bianchetti incontra il Presidente della CEI per i consueti auguri agli italiani. Un appuntamento speciale, un’occasione di festa, ma anche di profonda riflessione sull’intero anno che si avvicina al suo termine.

Per tutte queste ragioni, L’eredità per oggi non andrà in onda.

Quando torna L’Eredità?

Per gli appassionati della Ghigliottina, non c’è da temere: L’Eredità tornerà in onda già domani, mercoledì 25 dicembre, sempre dalle 18:45, con una nuova puntata e nuovi quesiti a cui i concorrenti dovranno rispondere.

Poi, il game show di Rai 1 (disponibile anche su RaiPlay) non dovrebbe avere più interruzioni, e potrà così andare in onda con regolarità tutte le sere – dal lunedì alla domenica – confermandosi l’appuntamento fisso che da 23 anni tiene compagnia agli italiani e alle italiane e che, soprattutto, attira pubblico in vista dei programmi di prime time della rete.

Il game show più longevo della televisione italiana prodotto in collaborazione con Banijay Italia (con oltre 5.200 puntate trasmesse) quest’anno raggiunge e festeggia i suoi 23 anni di messa in onda.