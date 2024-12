Come seguire l’apertura della Porta Santa in diretta tv e in livestreaming? Papa Francesco inaugura il Giubileo 2025 e in prima linea, in Italia, ci sono Rai e Tv2000

Il Giubileo 2025 è alle porte, o meglio è allla Porta Santa: oggi, 24 dicembre 2024, Papa Francesco apre, infatti, la Porta Santa della Basilica di San Pietro dando ufficialmente inizio all’anno giubilare, per il quale Roma si sta preparando da qualche tempo (ma senza riuscire a chiudere i suoi tanti cantieri).

A fronte della prosaica difficoltà di romani e pellegrini di fronte a una capitale in rifacimento, c’è uno dei momenti di massima spiritualità per la Chiesa cattolica e uno degli eventi mediali più seguiti nel mondo, al di là della sua portata religiosa. Vediamo, dunque, come seguire in diretta tv e in live streaming Papa Francesco che apre la Porta Santa per il Giubileo 2025.

Papa Francesco alla Porta Santa su Rai 1 per la Santa Messa di Natale

L’apertura della Porta Santa segue la tradizionale Santa Messa della Vigilia di Natale: l’appuntamento è su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay alle 18:40 per seguire prima la celebrazione eucaristica, in diretta e in mondovisione, celebrata da Papa Francesco e poi per assistere all’apertura della Porta Santa. Diretta a cura del TG1 e Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media, con la telecronaca di Ignazio Ingrao e la regia di Brunella Olivari.

La serata di Rai 1 – che sposta il Tg1 alle 21.45 – continua alle 21.30 con uno speciale di A Sua immagine col messaggio di Natale del presidente della CEI, Monsignor Matteo Maria Zuppi e poi, alle 22:00, con Note del Natale – Speciale Giubileo, terza edizione dell’evento tra musica e solidarietà condotto da Eleonora Daniele e con, tra gli ospiti, Giovanni Allevi, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, il coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro, la violinista Anastasiya Petryshak e Roberto Bolle.

La programmazione di Tv2000

Tv2000 si collega in diretta con la Basilica di San Pietro già alle 18:25 per seguire prima la messa della Vigilia e poi la cerimonia di Apertura della Porta Santa.

Gli altri appuntamenti di Papa Francesco per Natale 2024

Le celebrazioni del Natale 2024 in tv continuano.

Mercoledì 25 dicembre 2024, Natale

Alle 10:55 su Rai 1 e RaiPlay diretta dalla Basilica Santi XII Apostoli in Roma per la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco, col commento liturgico di Orazio Coclite e la regia di Gianni Epifani

alle 12:00 su Rai 1, RaiPlay e Tv2000 Benedizione Urbi et orbi di Papa Francesco.

Giovedì 26 dicembre 2024, Santo Stefano

Alle 08:45 su Rai 1 e RaiPlay e dalle 9:00 in diretta su Tv2000 apertura della Porta Santa nella Casa Circondariale di Rebibbia;

alle 12:00 su Tv2000 Angelus.

Martedì 31 dicembre 2024, San Silvestro

Alle 17:00 su Tv2000 Papa Francesco celebra i Primi Vespri della solennità di Maria santissima Madre di Dio e a seguire il tradizionale inno «Te Deum».

Mercoledì 1° gennaio 2025

Alle 10:00 su Rai 1, RaiPlay su Tv2000 la Santa Messa con Papa Francesco in diretta dalla Basilica di San Pietro in occasione della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio.

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025, San Silvestro

Domenica alle 12:00 su Rai 1, RaiPlay e Tv2000 l’Angelus e lunedì 6 gennaio, sulle stesse reti, alle 10 la Santa Messa dell’Epifania.

Gli ultimi Giubilei

Ogni quanti anni c’è il Giubileo? Ogni 25 anni la Chiesa Cattolica celebra il suo Anno Santo. L’ultima volta ad aprire la Porta Santa è stato Papa Giovanni Paolo II nel 2000 e prima di lui, nel 1975, era stato Paolo VI ad accogliere i pellegrini.

Ci sono stati anche dei Giubilei straordinari, come quello indetto da Papa Francesco nel 2015/2016 per il 50º anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II. Anche il prossimo Giubileo sarà straordinario: nel 2033, infatti, verrà celebrato il 2000° anniversario della Redenzione; nel 2050, invece, si terrà il Giubileo ‘ordinario’. Ora è il momento del Giubileo 2025.