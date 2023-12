L’Eredità 2024 su Rai 1 dal 2 gennaio: conduce Marco Liorni

L’Eredità ufficializza il suo nuovo conduttore: al posto di Flavio Insinna e dell’iniziale predestinato Pino Insegno, arriva alla conduzione del preserale di Rai 1 Marco Liorni, che di fatto continuerà a presidiare la preziosa fascia del palinsesto tv passando dall’attuale Reazione a Catena al più ‘tradizionale’ game a base di ghigliottine. Un impegno quotidiano per Marco Liorni, che continuerà ad andare in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 18.45 su Rai 1 da martedì 2 gennaio 2024.

Il nuovo anno, dunque, si apre all’insegna del cambio della guardia per il game preserale dell’Ammiraglia Rai, sia come format – visto che quest’anno Reazione a Catena è durata ben oltre la sua consueta collocazione estiva – che come conduzione. Nel 2024 L’Eredità arriva alla sua 22esima edizione e si annuncia ricca di novità. Vediamone alcune.

L’Eredità 2024, le novità

Annunciati nuove prove nel meccanismo di gioco de L’Eredità: alla tradizionale Ghigliottina, che resta il momento di punta del programma e il gioco più atteso dagli aficionados, si aggiungono nuove sfide come “Tris” e “100 secondi”, che impararemo a scoprire seguendo la nuova edizione.

L’Eredità, le Professoresse

Cambiano anche le Professoresse: nel cast arrivano Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

L’Eredità 2024, quando va in onda

Come detto, L’Eredità, va in onda da martedì 2 gennaio 2024, tutti i giorni alle alle 18.45 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove poi è possibile rivederlo on demand. Ricordiamo che il programma è prodotto in collaborazione con Banijay Italia ed è basato sul format argentino El legado.

L’Eredità, conduttore

Come ormai ‘ufficioso’ già dallo scorso novembre, Marco Liorni eredita la conduzione da Flavio Insinna, che ha guidato il programma per cinque stagioni, dal settembre 2018 al giugno 2023. A inaugurarlo, nel 2002 ci pensò Amadeus che lo guidò per 4 stagioni, ovvero fino al giugno 2006. Il testimone passò quindi a Carlo Conti, che lo tenne in esclusiva per 7 stagioni, dal settembre 2006 al maggio 2013. Dalla stagione 2013-2014 e per le successive tre, la conduzione fu affidata in staffetta a Conti e a Fabrizio Frizzi, che poi la conquistò in esclusiva nella stagione 2016-2017.

Arriviamo quindi alla terribile stagione 2017-2018: il malore di Frizzi nell’ottobre 2017 lo costrinse a stare lontano dal programma, che passò temporaneamente nelle mani di Carlo Conti, almeno fino al 15 dicembre, quando torna alla conduzione. Il 25 marzo 2018 un nuovo malore durante le registrazioni del programma colpisce il conduttore, che muore il giorno dopo. Dopo un periodo di sospensione, il programma torna in onda con l’amico di sempre, Carlo Conti, che porta a termine la stagione.

Qualche mese dopo, gli studi DEAR, dove viene registrato il programma, vengono intitolati al conduttore scomparso: dal 2018, quindi, il programma va in onda dallo Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma