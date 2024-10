L’Anno che Verrà 2025 sarà condotto da Marco Liorni e andrà in onda su Rai 1 in diretta dal Lungomare di Reggio Calabria.

L’edizione de L’Anno che Verrà che accoglierà il 2025, e che andrà in onda ovviamente su Rai 1 durante la notte di San Silvestro, si terrà per la seconda volta consecutiva in Calabria. Se l’anno scorso, la sede dell’evento è stata Crotone, per la precisione la piazza principale della città, Piazza Pitagora, quest’anno il veglione di Capodanno targato Rai, giunto alla ventiduesima edizione, si trasferirà a Reggio Calabria, per la precisione presso il lungomare del capoluogo calabrese.

La conduzione sarà affidata a Marco Liorni, al suo debutto per quanto riguarda la conduzione de L’Anno che Verrà. Liorni, quindi, sarà per la precisione il settimo conduttore a presentare il tradizionale appuntamento di fine anno di Rai 1 dopo Carlo Conti, conduttore dal 2003 al 2008 e dal 2011 al 2013, Fabrizio Frizzi, conduttore nel 2009, Mara Venier e Pino Insegno, conduttori nel 2010, Flavio Insinna, conduttore nel 2014, e Amadeus, conduttore dal 2015 fino all’edizione dell’anno scorso.

Per quanto riguarda la stagione televisiva in corso, Marco Liorni ha condotto il game show in prima serata su Rai 1, Chi può batterci?, andato in onda sabato 21 settembre 2024.

Oltre alla conduzione della nuova edizione de L’Eredità, in partenza il prossimo 3 novembre, Marco Liorni, stando ad un nostro retroscena, si accinge a condurre anche la nuova edizione di Ora o mai più, il talent show di Rai 1 riservato a meteore della musica italiana, che tornerà con la terza edizione.

Stando al comunicato ufficiale, L’anno che verrà, “evento realizzato da Rai in partnership con la Regione Calabria, in virtù di un accordo con Rai Com, rappresenta uno dei tanti momenti di valorizzazione dell’intero territorio regionale e si inserisce nel percorso avviato per promuovere in Italia e nel mondo, tutti gli aspetti naturalistici e culturali della Regione anche in altre trasmissioni Rai”.

La Regione Calabria ospiterà l’evento fino al prossimo 2027.

Lo scorso anno, L’Anno che Verrà ha registrato 6.202.000 di telespettatori, con uno share pari al 40,1%.