Il 2022 non farà eccezione: il passaggio al nuovo anno su Rai 1 sarà appannaggio di L’anno che verrà condotto nuovamente anche in questa edizione da Amadeus, che fra poche settimane sarà impegnato con il settantaduesimo Festival di Sanremo. La serata prevista per accompagnare i telespettatori dell’ammiraglia Rai nel 2022 verrà presentata questa mattina in una conferenza stampa che si terrà, per chi la seguirà in presenza, alla Sala del Caffè Letterario, in Piazza della Repubblica, a Terni.

Terni sarà infatti la città che ospiterà in questo 2021 il Capodanno di Rai 1, che non tornerà però in piazza, ma sarà in diretta dall’acciaieria Acciai Speciali Terni S.p.A, in particolare dal parco 4, dove sarà presente un pubblico di settecento persone che potranno entrare solamente con un green pass rafforzato accompagnato a sua volta da un tampone negativo svolto nelle quarantotto ore precedenti. Lungo tutto il corso della serata sarà poi necessario indossare una mascherina di tipo FFP2 di colore nero, per una precisa decisione della direzione artistica Rai.

Nella conferenza stampa di oggi saranno presenti insieme al direttore di Rai 1 Stefano Coletta ed Amadeus, il presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, Paola Agabiti, assessore al turismo e alla cultura della Regione Umbria, e Leonardo Latini, sindaco del comune di Terni. Con loro prenderanno poi parte all’incontro con i giornalisti Pietro Grignani, direttore Accordi, bandi partnership di Rai Com, Tullio Camiglieri, responsabile relazioni esterne Tyssenkrupp, e Luigi Carlini, presidente Fondazione Carit.

Ecco invece l’elenco degli ospiti musicali previsti per la serata di domani sera: Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri.