Kristen Bell e Adam Brody protagonisti della nuova serie comedy di Netflix: i primi dettagli

Un titolo ancora non c’è, ma i due protagonisti sono già stati scelti: Kristen Bell e Adam Brody sono pronti a farci divertire nella nuova serie comedy di Netflix che vede coinvolto anche l’ideatore di Modern Family, Steven Levitan.

I dettagli sono ancora scarni. L’ordine ufficiale di Netflix è arrivato un paio di mesi fa, con Kristen Bell nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva. Il nuovo progetto è firmato dall’attrice e sceneggiatrice americana Erin Foster, già autrice di due episodi della serie The New Normal del 2012, cancellata dalla NBC dopo una sola stagione. Steven Levitan, invece, si limiterà a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo con la sua Steven Levitan Productions.

La serie, vagamente basata sulle esperienze personali di Erin Foster, racconterà l’improbabile relazione tra una donna irriverente, schietta e agnostica interpretata da Kristen Bell e il rabbino non convenzionale Noah, interpretato da Adam Brody.

Ancora nessuna ufficialità circa il numero degli episodi ordinato da Netflix né sull’avvio delle riprese e, di conseguenza, dell’arrivo della prima stagione sulla piattaforma di streaming, anche se la scelta del co-protagonista è senza dubbio un segnale che la produzione sta per entrare nel vivo.

Kristen Bell torna così protagonista di una serie di Netflix dopo il debutto sulla piattaforma lo scorso anno con la commedia nera La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, una parodia del filone cinematografico che conta pellicole come La donna alla finestra del 2021 e La ragazza del treno del 2016.

Quella era stata anche l’ultima serie a cui aveva lavorato Kristen Bell se escludiamo l’esperienza di doppiaggio in un episodio della serie animata di Disney+ Zootopia+. Nel frattempo, però, la storica interprete di Veronica Mars ha recitato nel film Invitati per forza, distribuito su Prime Video lo scorso novembre, e ha prestato la sua voce per il film animato PAW Patrol: The Mighty Movie in uscita negli Stati Uniti il prossimo settembre.

Adam Brody, invece, si sta dando parecchio da fare nell’ultimo periodo. L’indimenticato Seth Cohen di The O.C. era al cinema fino a poche settimane fa con Shazam! Fury of the Gods ed è tra i protagonisti della serie Fleishman a pezzi, distribuita in Italia da Disney+.