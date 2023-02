Fleishman a Pezzi su Disney+ uno splendido affresco di quarantenni a New York: la recensione

Fleishman a Pezzi (Fleishman is in Trouble il titolo originale) è una miniserie in 8 episodi disponibile su Disney+ in streaming. Tratta dal romanzo omonimo di Taffy Brodesser-Akner, adattato dalla stessa autrice, la serie ha un cast di volti noti della tv e del cinema contemporaneo: Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Adam Brody, Josh Radnor. Prodotta da Sarah Timberman, Carl Beverly e Susannah Grant per ABC Signature è stata rilasciata negli USA in modalità settimanale su FX on HULU, mentre in Italia gli episodi saranno tutti subito disponibili su Disney+. Si tratta di un prodotto destinato a un pubblico adulto quindi è importante aver impostato il parental control sulla piattaforma Disney.

Fleishman a pezzi, la trama

Toby Fleishman ha 41 anni, lavora come medico specializzato nella cura del fegato e ha da poco divorziato. Si è così ributtato nel mondo degli appuntamenti che non aveva davvero mai frequentato visto che si era sposato appena finita l’università. Ma proprio quando la sua vita sembra prendere una nuova piega con una promozione in arrivo e appuntamenti a raffica, la moglie Rachel in piena notte gli lascia i figli Hannah di 11 anni e Solly di 9. Insieme ai vecchi amici del college Libby e Seth prova a capire cosa è successo al proprio matrimonio e soprattutto che fine abbia fatto Rachel che non torna più a riprendere i figli.

Fleishman a pezzi, la recensione

Esistono serie tv che colpiscono subito, dopo dieci minuti hanno già catturato lo spettatore. Altre invece hanno bisogno di tempo per crescere e portare lo spettatore là dove volevano colpirlo. Fleishman a Pezzi rientra in questa seconda categoria. Le puntate della serie tv sono lunghe (in alcuni casi anche troppo) e verbose, costruite sui dialoghi e sulla forza della parola anche per la presenza invasiva di una voce narrante che accompagna ogni scena, senza lasciare liberi i personaggi. Una narratrice, che è anche testimone diretta delle vicende, che racconta la storia della deriva della vita di Toby Fleishman con un tono delicato, a tratti onirico che fa da contraltare alle scene, molto più realistiche della musica e dei colori che avvolgono la serie.

Fleishman a Pezzi accende un faro sui quarantenni, o meglio sui quarantenni benestanti di New York che sono una nicchia ben precisa. Attraverso loro, però, prova a raccontare le delusioni dei millennials, di chi è cresciuto con l’incubo necessario di raggiungere l’obiettivo, accompagnato da un’ansia da prestazione che è ormai diventata parte integrante della società. I nostri protagonisti indossano delle maschere, abitano il mondo, rispondono a quello che la società si aspetta da loro, come se fossero degli estranei in una terra di sconosciuti. Hanno perso di vista quello che vuol dire vivere abituandosi a sopravvivere. La miniserie ci accompagna a scoprire questi aspetti della vita, attraverso la riflessione senza sovrastrutture, senza la necessità di trovare colpi a effetto. Il settimo episodio che non stiamo qui a spoilerare arriva forse un po’ troppo tardi ma è un potente schiaffo in faccia, crudo, realistico, sofferente come è la vita.

Un invito a non nascondersi, a non celare sentimenti, pensieri, reazioni per non disturbare gli altri ma a svelarli per affrontarli. Qualcosa di complesso per i 40enni cresciuti con un carico di responsabilità spesso diventate difficili da sostenere. Quante volte i silenzi nascondono sofferenze che poi esplodono all’improvviso. Fleishman a Pezzi scava in quei silenzi, il crollo del piano di Toby Fleishman a cascata travolge tutti quelli che lo circondano, portando a fermarsi a riflettere cercando nuove soluzioni al proprio percorso di vita inceppato. Non ci sono eroi positivi in questa miniserie, personaggi cui aggrapparsi in cerca di soluzioni. Sono tutti individui pieni di difetti. Come siamo tutti.

Fleishman a pezzi, il cast

La miniserie Fleishman a Pezzi ha un cast di alto livello che si tiene sulle spalle una serie tv costruita sulla forza dei dialoghi, sulle parole. Il protagonista Toby Fleishman è interpretato da Jesse Eisenberg in un ruolo che sembra uscito da un film di Woody Allen e non a caso in Cafè Society ne era una sorta di alter ego. Rachel è Claire Danes, ormai abituata ai ruoli da donna sull’orlo di una crisi di nervi. Libby è Lizzy Caplan la cui voce accompagna tutte le puntate in quanto narratrice della storia. Seth è Adam Brody, abile nell’incarnare l’amico “scapestrato”, lo spirito libero. Josh Radnor è Adam il marito di Libby. Nel corso delle puntate c’è anche Christian Slater guest star nei panni di un autore di romanzi che collabora con Libby.

Jesse Eisenberg è il dottor Toby Fleishman

Lizzy Caplan è Libby

Claire Danes è Rachel,

Maxim Jasper Swinton è Solly

Meara Mahoney Gross è Hannah

Adam Brody è Seth

Josh Radnor è Adam

Fleishman a pezzi, il trailer

Fleishman a pezzi, quante puntate sono?

Fleishman a Pezzi – Fleishman is in trouble è composta da 8 episodi tra i 45 e i 65 minuti l’una, in particolare gli episodi finali hanno una durata superiore all’ora.

Fleishman a pezzi 2 si fa?

La risposta molto semplicemente è no. Si tratta infatti di una miniserie e il materiale presente nel libro è interamente inserito negli otto episodi rilasciati.

Fleishman a pezzi come vedere la serie

Per vedere la serie tv Fleishman a Pezzi è necessario un abbonamento a Disney+, che ha un costo mensile di 8.99 € o annuale di 89.9 €. La piattaforma è disponibile via browser, app su smartphone e tablet, Fire Stick Tv, Smart Tv. La piattaforma Disney+ che a livello internazionale include la sezione Star dedicata ai prodotti vietati ai più piccoli, mette a disposizione degli utenti la possibilità di usare il parental control per impedire la visione ai più piccoli dei prodotti non a loro destinati.