Nudes 2 è stata presentata in anteprima ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni. Un’anteprima che precede la pubblicazione dei nuovi episodi della seconda stagione della serie tv che affronta il delicato tema del revenge porn su RaiPlay, con una novità: Nudes 2, infatti, amplia lo sguardo anche al mondo degli adulti. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Quando esce Nudes 2?

La seconda stagione di Nudes è disponibile da venerdì 25 ottobre 2024, in esclusiva su RaiPlay, dove sono caricati tutti gli episodi.

Nudes 2, il cast

Il cast di Nudes 2 varia a seconda delle tre storie raccontate nell’arco della stagione: ecco che, quindi, ogni storia ha un cast differente.

Silvia ed Emilio

Michele Rosiello è Emilio;

è Emilio; Emma Valenti è Silvia;

è Silvia; Astrid Meloni è Laura;

è Laura; Leo Gassman è Jacopo;

è Jacopo; Valentina Oteri è Viola;

è Viola; Alessia Santalucia è Elena;

è Elena; Gennaro Cuomo è Gugliemo.

Luca e Giacomo

Fortunato Cerlino è Luca;

è Luca; Lorenzo Sarcinelli è Giacomo;

è Giacomo; Paola Calliari è Nadia;

è Nadia; Giuseppe Arena è Massimo;

è Massimo; Elvis Esposito è Lorenzo;

è Lorenzo; Peppe Miale è il preside;

è il preside; Simona Barbarulo è Marta.

Michela e Francesca

Lucia Mascino è Michela;

è Michela; Sveva Alviti è Francesca;

è Francesca; Daniele Russo è Marco;

è Marco; India Santella è Cristiana;

è Cristiana; Azzurra Mennella è Vera;

è Vera; Lem Lem Teku Wagaye è Luce;

è Luce; Roberto Caccioppoli è Gianluca;

è Gianluca; Ginestra Paladino è Grazioli.

Nudes 2 su RaiPlay

La seconda stagione è un’esclusiva di RaiPlay, che mette a disposizione nel proprio catalogo tutti gli episodi dal 25 ottobre 2024. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere anche la prima stagione.

Nudes 2, la trama

Una promessa dello sport, un professore stimato, una professionista in carriera della media borghesia. Un’adolescente dipendente dal proprio allenatore, un padre vedovo, una mamma LGBTQ+. Persone che improvvisamente vedono le proprie vite mandate in crisi dalla diffusione non consensuale di materiale intimo. Foto e video che dovrebbero rimanere nella sfera privata e personale, ma che si trasformano in un attimo in pubbliche gogne.

Così le vittime e i carnefici di queste storie sono costretti a confrontarsi con le conseguenze del revenge porn e della sextorsion che, oltre a problemi sul piano lavorativo e sociale, avrà il suo massimo contraccolpo all’interno della famiglia, acuendo i già difficili rapporti tra genitori e figli adolescenti.

Uomini, donne, padri, madri e figli scopriranno le proprie fragilità e metteranno a nudo la pochezza psicologica di chi usa il ricatto intimo per cercare di riempire il proprio vuoto interiore, che sia per meri fini economici o per l’incapacità di affrontare paure e conflitti. Perché trasformare amore, affetto e passione in terrore, colpa ed emarginazione è uno dei più grandi crimini dell’anima della nostra epoca.

Le storie della seconda stagione nascono dal confronto con PermessoNegato, una delle più importanti associazioni no-profit del Paese (che ogni anno segue centinaia di casi legati al fenomeno). Grazie ai loro racconti è stato possibile apprendere che è impressionante la varietà nella tipologia di vittime: donne e giovani, certo, ma più spesso di quanto si pensi anche uomini e persone over 45.

Nudes 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono nove, ciascuno della durata di 25 minuti.

Nudes 2, registi e sceneggiatori

Alla regia ci sono Laura Luchetti (già regista della prima stagione e qui dietro la macchina da per gli episodi di Silvia ed Emilio) e Marco Danieli, entrambi anche nelle vesti di produttori creativi. Se la prima stagione di Nudes era tratta dall’omonima serie norvegese, adattata anche in Spagna e Francia, la seconda stagione italiana rappresenta invece la prima prosecuzione del format, interamente da un’idea di Valerio D’Annunzio, Emanuela Canonico e Giulio Fabroni. A produrre, Bim Produzione (società del Gruppo Wild Bunch) con Rai Fiction.

Nudes 2, dov’è stato girato?

Le riprese, cominciate nell’ottobre 2023, si sono tenute in Campania, tra Caserta e Napoli.

Nudes 2 su Rai 2

Come la prima stagione, anche la seconda stagione di Nudes potrebbe andare in onda in chiaro su Rai 2. Per ora, però, non ci sono comunicazioni a riguardo.