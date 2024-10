La serie tv nei primi episodi non ha avuto ascolti record, ma per la seconda stagione potrebbe affidarsi ai numerosi libri di Petros Markaris ancora da adattare

Kostas 2, la seconda stagione, si farà? L’indagine su una possibile seconda stagione della nuova serie tv di Raiuno è appena cominciata: se la Rai ha voluto puntare su un titolo tratto da una saga letteraria composta da numerosi romanzi, probabilmente è perché spera di aver trovato un nuovo successo per le prossime stagioni.

Gli ascolti di Kostas

Va detto che la prima stagione del crime italiano (prodotto da Palomar e Rai Fiction) ma ambientato in Grecia, così come i libri di Petros Markaris da cui è tratto, non ha avuto ascolti record: le prime tre serate su un totale di quattro hanno raccolto una media di 3 milioni di telespettatori (share del 19%).

Il calo, dall’esordio, c’è stato, passando da 3,2 milioni a 2,7 milioni di persone. Da evidenziare, però, la buona tenuta della serie su RaiPlay: qui, da quando è uscito in anteprima il box set della prima stagione (ovvero dal 12 settembre scorso) Kostas è sempre stato tra i contenuti più visti della piattaforma.

Kostas 2 e i libri di Markaris

Kostas, le foto della nuova serie tv di Rai 1 Guarda le altre 4 fotografie → Come detto, la serie tv s’ispira ai libri con protagonista il Commissario Kostas Charitos (interpretato da Stefano Fresi) e le indagini che conduce con la sua squadra ad Atene. Petros Markaris, autore dei libri (comparso anche nel primo episodio in un cameo nei panni di se stesso) editi in Italia da La Nave di Teseo, è molto prolifico: ad oggi ha scritto sedici romanzi con protagonista il Commissario Charitos (l’ultimo, “La violenza dei vinti”, è di quest’anno).

La prima stagione di Kostas è tratta da tre libri (“Ultime della Notte”, “Difesa a Zona” e “Si è suicidato il Che”), il che vuol dire che Palomar e Rai Fiction hanno a disposizione ancora tredici romanzi da adattare. Il materiale per una o più stagioni, dunque, c’è.

Quando esce Kostas 2 stagione?

Una volta ricevuto l’eventuale via libera da Rai Fiction per una seconda stagione, la produzione potrebbe quindi mettersi subito in moto per realizzare i nuovi episodi: Palomar è nota per avere una macchina produttiva ben oleata, capace di sfornare una stagione all’anno delle proprie serie tv.

Quindi, se il set della seconda stagione si aprisse in primavera, Kostas 2 potrebbe andare in onda se non entro il 2025, nei primi mesi del 2026, comunque all’interno della prossima stagione televisiva. Se così fosse,la Rai avrebbe trovato un nuovo Commissario su cui fare affidamento.