Tornano i viaggi e i documentari introdotti da Camila Raznovich, che accoglie in studio ospiti per parlare di ambiente e non solo

La domenica pomeriggio di Raitre, da anni, significa viaggi intorno al mondo stando comodamente seduti sul divano. È quello che fa fin dalla prima edizione Kilimangiaro, storico programma della terza rete Rai che torna anche per la stagione 2023-2024 con nuove puntate (dopo un’anteprima “on the road” andata in onda ad ottobre) e con la conduzione di Camila Raznovich. Quest’ultima è padrona di casa della trasmissione da nove anni (prima di lei, a tenerla a battesimo era stata Licia Colò), portando di volta in volta alcuni cambiamenti all’interno di un format che, però, mantiene costante la sua attenzione per le bellezze che il nostro mondo ha da offrire. Volete saperne di più su questa edizione? Proseguite nella lettura!

Kilimangiaro Rai 3, puntata di oggi

Puntata 29 ottobre 2023

La nuova stagione del programma si apre con la viaggiatrice Alessia Piperno, che parla del suo viaggio nella paura con il libro “Azadi”; Jimmy Nelson, nel suo viaggio nell’umanità alla scoperta delle popolazioni indigene attraverso “Humanity”, la sua mostra fotografica attualmente al Palazzo Reale di Milano; Pierfrancesco Favino, uno degli attori italiani più amati dal pubblico, nelle sale con il suo nuovo film “Il Comandante” e, in collegamento da Maui, il campione di windsurf Federico Morisio, primo italiano ad ottenere il titolo su una delle onde più difficili al mondo nelle isole Fiji.

Quando inizia Kilimangiaro su Rai 3?

La nuova edizione del programma, la ventiseiesima, debutta su Rai 3 da domenica 29 ottobre 2023, alle 17:20. Prima dell’edizione vera e proprio è andato in onda uno spin-off, Kilimangiaro on the road.

Di cosa parla Kilimangiaro su Rai 3?

Il programma rientra nel genere documentaristico e divulgativo: in ogni puntata la conduttrice, dallo studio, lancia dei documentari su vari luoghi dell’Italia e del mondo, accompagnati da una colonna musicale molto attenta. Nel corso del programma, però, intervengono anche degli ospiti in studio, per interviste o per raccontare il loro rapporto con i viaggi.

Kilimangiaro e Il Borgo dei Borghi

Ogni stagione del programma ospita anche Il Borgo dei Borghi, una “competizione” tra alcuni dei più bei borghi d’Italia per aggiudicarsi il titolo di Migliore Borgo dell’anno. Nel corso delle puntate di Kilimangiaro sono presentati i borghi contendenti, mentre la proclamazione del vincitore (scelto dal voto online e da una giuria) avviene con uno speciale in prima serata in primavera.

La conduttrice di Kilimangiaro su Rai 3

Anche questa edizione del programma è condotta da Camila Raznovich, alla guida del programma dal 2014. Nel corso della stagione, Raznovich ha anche condotto il nuovo programma Macondo, in prima serata sempre su Rai 3.

Kilimangiaro è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dagli studi Rai del centro di produzione di Corso Sempione a Milano, con una scenografia nuova rispetto alle edizioni scorse.

Kilimangiaro Rai 3, contatti

Per contattare la redazione del programma, si può inviare una mail a kilimangiaro@rai.it. La trasmissione ha anche una pagina Facebook, un account su X ed uno su Instagram.

Dove vedere Kilimangiaro?

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Kilimangiaro in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.