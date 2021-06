Parte il viaggio estivo di Kilimangiaro: da questa sera Camila Raznovich porterà i telespettatori di Rai 3 a conoscere le bellezze paesaggistiche del nostro Paese, oltre che l’arte e la cultura contenuta nelle città italiane e non solo. Cinque puntate per Kilimangiaro Estate, in onda la domenica, a partire da oggi, alle 21:20.

Il programma, che prende il posto in questa stagione estiva dello spin-off andato in onda negli scorsi tre anni, Ogni cosa è illuminata, si struttura fra momenti in studio e documentari, ai quali talvolta prende parte in prima persona la stessa Raznovich, che ad esempio nel corso della prima puntata si cimenterà con Hervé Barmasse in una scalata sulle Alpi, dopo aver compiuto un escursione sul Cervino. In uno dei prossimi appuntamenti, invece, la conduttrice dovrebbe immergersi con l’apneista Umberto Pellizzari all’Asinara, come da lei stesso documentato sulla sua pagina Instagram.

Tornando al primo appuntamento di questa sera, andiamo ora a vedere per intero il parterre di ospiti, a partire dalle sorelle Leila e Sara Shirvani, musiciste di origine anglo-persiane; parteciperanno poi a Kilimangiaro Estate Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e direttore dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), Vincenzo De Bellis, curatore per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis, e Francesco Lancia, autore televisivo e radiofonico.

Camila Raznovich torna quindi in prima serata, dopo la finale del torneo Il Borgo dei Borghi, andata in onda la sera di Pasqua, che ha incoronato come vincitore Tropea in rappresentanza della regione Calabria: la presentatrice ha poi salutato i telespettatori del Kilimangiaro domenica 25 aprile. Kilimangiaro Estate è firmato da Cristoforo Gorno, Massimo Favia, Maria Iodice, Sergio Leszczynski, Antongiulio Panizzi, Camila Raznovich e Fabio Roberti; la regia è curata da Andrea Dorigo.

Per seguire la prima puntata non resta che sintonizzarsi su Rai 3 alle 21:20: il viaggio estivo del Kilimangiaro sta per partire.