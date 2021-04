Attesa per questa sera la classifica finale de Il Borgo dei Borghi, che proclamerà così il vincitore dell’ottava edizione. Il contest, ospitato tutte le domeniche all’interno del Kilimangiaro, arriva dunque all’atto finale, dopo che per ben 14 giorni, dal 7 al 21 marzo, è stato aperto il voto web, dove ciascuna persona iscritta a Rai Play poteva esprimere ogni giorno un voto in favore del borgo che voleva sostenere.

Con Camila Raznovich, presentatrice della serata, in onda dalle 21:20 su Rai 3, ci sarà la giuria di esperti formata da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, e Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi. I tre avranno la possibilità di fornire una sola preferenza fra i venti borghi che si contenderanno il titolo: tale scelta peserà per il 33,3% e si sommerà ovviamente al risultato in percentuale fornito dal voto web.

Un appuntamento che porterà i telespettatori seduti sul divano di casa in viaggio per tutta la Penisola, attraverso mete in grado di affascinare e stupire i propri visitatori, oltre che stimolarli con arte, cultura e enogastronomia. Ad aspirare al titolo di “Borgo dei Borghi” sono ben venti località, una per ciascuna regione: Issime (Valle d’Aosta- Aosta); Cocconato (Piemonte-Asti); Finalborgo (Liguria – Savona); Pomponesco (Lombardia – Mantova); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige – Trento); Malcesine (Veneto – Verona); Poffabro (Friuli Venezia Giulia – Pordenone); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna – Rimini); Buonconvento (Toscana – Siena); Corciano (Umbria – Perugia); Grottammare (Marche – Ascoli Piceno); Pico (Lazio – Frosinone); Campli (Abruzzo – Teramo); Trivento (Molise – Campobasso); Albori (Campania – Salerno); Valsinni (Basilicata – Matera); Tropea (Calabria – Vibo Valentia); Pietramontecorvino (Puglia – Foggia); Geraci Siculo (Sicilia – Palermo); Baunei (Sardegna – Nuoro).

Chi vincerà alla fine? Per scoprirlo bisognerà attendere questa sera Il Borgo dei Borghi, che, dopo aver fatto conoscere alcune bellezze ospitate sul nostro territorio, annuncerà il borgo vincitore di quest’anno.