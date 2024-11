Katia Ricciarelli, a Domenica In, ha ammesso di aver ricevuto l’invito a partecipare a Ballando con le Stelle, svelando il motivo per il quale ha rifiutato.

Nella puntata di oggi di Domenica In, nel consueto blocco dedicato a Ballando con le Stelle, Katia Ricciarelli ha ammesso di essere stata invitata a partecipare al varietà di Milly Carlucci in qualità di concorrente ma di aver gentilmente declinato la proposta.

I motivi sono riconducibili alla presenza nel programma di Selvaggia Lucarelli, come svelato dalla soprano in prima persona, anche se ha fatto massima attenzione a non pronunciare mai il suo nome.

Katia Ricciarelli ha commentato così un filmato riguardante Massimiliano Ossini e Sonia Bruganelli (entrambi non hanno un rapporto propriamente idilliaco con la giornalista del Fatto), rivolgendosi direttamente a Guillermo Mariotto, velatamente critica anche nei confronti di quest’ultimo:

Posso dire una cosa? Sai che ti voglio bene, Guillermo. Ma non sarà stata negativa la vicinanza tua con quella lì, con quella che è vicina a te? Io vi dico che quando mi avete invitato, non so chi mi ha invitato, questo è stato uno dei motivi per i quali non sono andata. Io, Guillermo, l’ho conosciuto molto più buono.

Mariotto ha difeso a spada tratta la sua collega:

Non me la toccate! Quando non c’è, la difendo io!

Selvaggia Lucarelli è stata difesa anche da Mara Venier ma Katia Ricciarelli è intervenuta di nuovo:

Ma io non ho fatto nomi, non ho fatto nomi…

Su X, è arrivata la replica di Selvaggia Lucarelli:

Insomma ha ammesso di essere quella sacrificabile delle due.

Katia Ricciarelli e Selvaggia Lucarelli: il precedente a La Fattoria

Da dove nasce l’astio di Katia Ricciarelli nei confronti di Selvaggia Lucarelli?

A livello televisivo, entrambe hanno preso parte alla terza edizione de La Fattoria, andata in onda nel lontano 2006 su Canale 5.

Nel 2022, durante la partecipazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli le dedicò un post critico su Instagram, postando anche un video proprio tratto da La Fattoria (da Mai dire Grande Fratello, per la precisione):

Vedo critiche in giro per l’atteggiamento arrogante e volgare della #Ricciarelli al Gf, che non sto seguendo. Non sono sorpresa però. Mi avete sbloccato un ricordo. Anno 2006, La Fattoria, una delle prime esperienze in tv. Ero una semi-sconosciuta tra personaggi molto noti (Montano, Arca, Mattera, Marcus Schenkenberg, Petrarolo, Fabiani…) E poi lei. Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne. La mandai spesso a quel paese, tra i pochi che non la temevano. Tra sue le perle, come si vede in questo video d’annata, mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera. Erano altri tempi, nessuno si indignò. Alla fine io in effetti abbandonando mio figlio sul ciglio dell’autostrada un po’ di carriera l’ho fatta. Lei 16 anni dopo è al Gf. E non mi sembra cambiata un granchè. Peccato. Perché in qualche raro, rarissimo momento quella sua durezza crudele faceva anche tenerezza.

Si può facilmente dedurre che il motivo possa essere questo.