Un Massimiliano Ossini così scatenato in tv non l’avevamo mai visto.

Alla fine, il conduttore di Unomattina ha ammesso di patire i voti della giuria di Ballando con le Stelle, secondo lui soggettivi e demotivanti, e questa sera, nella sesta puntata dello show di Milly Carlucci, si è sfogato contro i cinque giurati.

Nel filmato di introduzione alla performance (un Paso con la sua partner Veera Kinnunen), Ossini aveva dichiarato di sentirsi tra i preferiti del pubblico:

Le persone ci mettono tra quelli che ballano bene. Ma in classifica, siamo sempre ultimi. C’è qualcosa che non torna.

Dopo l’esibizione, in studio, quindi, Ossini ha accusato la giuria di dare voti non oggettivi rispetto a quello che viene eseguito in pista e di esprimere giudizi che non danno “speranza di crescere”.

Tante le critiche, da Alberto Matano (“L’intenzione non mi ha convinto del tutto”) a Fabio Canino (“Tu non balli veramente. Tu balli “democristiano”. Né troppo di qua, né troppo di là”). La sola è difendere Ossini è l’inutilmente scatenata Rossella Erra che ha invitato il conduttore ad insorgere. Da applausi, la risposta di Canino: “Vietate l’ingresso al bar a Rossella!”.

Ossini, quindi, si è fatto portavoce di un presunto malessere che circolerebbe anche tra le altre coppie:

I voti non sono oggettivi ma soggettivi rispetto a quello che viene fatto. Io credo che devi sempre motivare e non demotivare chi hai davanti. Voi fate sempre l’opposto. Mi ha fatto male sentire certi aggettivi, anche rivolti ai miei compagni. Non è questo Ballando con le Stelle.

Quando Selvaggia Lucarelli gli ha chiesto degli esempi specifici, Ossini l’ha invitata con fermezza ad andare a recuperare le puntate (“Vatti a rivedere le puntate!”).

Lucarelli ha risposto a tono:

Vatti a rivedere, a tua sorella!

Poco dopo, Ossini si è rivolto a Fabio Canino:

Io credo di aver fatto un percorso dalla prima alla sesta puntata. Fabio, ti invito a venire in montagna, facciamo una scalata. In 3 mesi, forse ce la farai. Voi demotivate le persone a ballare. Per me è un piacere e lo state distruggendo, non solo a me ma anche alle persone che ballano con noi, sto parlando anche a nome loro.

La risposta di Selvaggia Lucarelli:

Ma cosa sei, un sindacato? Gli hai dato del democristiano, è diventato un partigiano!

Ossini, dopo aver ricordato che lavora in Rai da 24 anni (ma che c’entra!), ha ottenuto un plauso da parte di Guillermo Mariotto (“Quando si scatena, lo trovo di un sexy irresistibile…”) e una critica netta da parte di Selvaggia Lucarelli (“Questo ballo era una ciofeca”).

Ossini, quindi, dopo essersi avvicinato a Canino, ha fatto lo stesso con la Lucarelli:

Mi avvicino così magari potrei aumentare il voto…

Dopo il 4 ricevuto da Selvaggia Lucarelli, Ossini, prima di scappare a salutare le figlie presenti tra il pubblico, ha lanciato un’altra stoccata alla giornalista del Fatto:

Ti credevo di un’altra classe!

Selvaggia Lucarelli si è rivolta così a Milly Carlucci:

Ma che gli è preso!