Kate Middleton ha il cancro: l’annuncio irrompe nelle dirette tv

Kate Middleton pubblica un video in cui spiega ai sudditi, e al mondo intero, di aver scoperto un cancro e di essere in cura

Kate Middleton informa via social di essere in cura per un cancro: la notizia piomba nel tardo pomeriggio tv della Gran Bretagna che si ‘ferma’ per commentare l’annuncio, di certo irrituale, con cui la principessa del Galles ha annunciato di aver iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva dopo aver scoperto un tumore a seguito dell’operazione subita lo scorso gennaio.

Il video di Kate Middleton

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

La principessa del Galles ha rotto gli indugi dopo settimane di gossip, di complotti, di ridicole teorie cospirazioniste che hanno tenuto banco sui social e sulla stampa. Ed è proprio via social che Kate Middleton ha comunicato di essere in cura per un cancro scoperto durante l’operazione all’addome cui si è sottoposta lo scorso gennaio.

“Vorrei innanzitutto approfittare di questa opportunità per ringraziare tutti voi per il supporto e per la comprensione ricevuta durante la mia convalescenza. Sono stati mesi duri per la nostra famiglia, ma il team medico è stato meraviglioso e sono loro molto grata. A gennaio mi sono sottoposta a un importante intervento di chirurgia addominale a Londra e in quel momento si riteneva che io non avessi il cancro. L’operazione è andata bene, ma test successivi hanno rivelato la presenza di un tumore. Il mio team medico ha quindi suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva, che ho appena iniziato”

racconta la principessa del Galles, ricostruendo gli eventi da quel 17 gennaio, data della sua operazione, non ancora però del tutto spiegata. La priorità è stata quella di proteggere i tre figli.

“Naturalmente è stato un grande choc. Io e William abbiamo cercato di fare tutto il possibile per gestire la situazione in privato, soprattutto per proteggere la nostra famiglia. Come potete immaginare c’è voluto del tempo per elaborare la notizia e per iniziare le cure, ma soprattutto c’è voluto tempo per spiegare in maniera appropriata la situazione a George, Charlotte e Louis e per rassicurarli sulle mie condizioni di salute e sul fatto che starò bene”.

Un messaggio chiaro, rivolto soprattutto ai tanti che hanno giocato con le notizie senza pensare ai più piccoli.

“Come ho detto anche a loro, io sto bene, sono ogni giorno più forte e mi concentro sulle cose che mi aiuteranno a guarire nel corpo e nello spirito. Avere William al mio fianco è una fonte continua di conforto e di sostegno, così come l’amore che molti di voi mi hanno dimostrato. Spero possiate capire che, come famiglia, abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy per portare a termine le cure”.

Inevitabilmente, dunque, si allungano i tempi per un ritorno di Kate alla vita pubblica.

“Il mio lavoro mi ha dato sempre tanta gioia e sono impaziente di tornarvi, ma adesso devo concentrarmi sulla mia salute e sul mio recupero. Sto pensando a tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque sua forma: non perdete mai la speranza e la fede, non siete soli”

ha concluso la principessa.

Perché Kate ha parlato del cancro proprio ora?

Nei giorni scorsi si era vociferato di un annuncio in arrivo da Kensington Palace: BBC aveva smentito le voci di un avviso arrivato dalla Famiglia Reale relativamente a una notizia choc che sarebbe dovuta essere diffusa entro mercoledì. La notizia choc è però arrivata, anche se in fine settimana. La scelta della data sembra dipenda dal fatto che i figli stiano per tornare a scuola: onde evitare, dunque, che i rumors continuassero a circolare indisturbati si è preferito fare una comunicazione ufficiale. Una comunicazione che segue anche il caso della foto ritoccata e rilasciata per la Festa della Mamma: uno scatto rimaneggiato in maniera tale da aver spinto le principali agenzie a ritirarla dai propri archivi e che ha alimentato le peggiori teorie cospirazioniste e ha alimentato un fiume incontrollato di gossip su un prossimo divorzio a casa Wales a causa dei tradimenti di William…

Da quando Kensington Palace ha diffuso il video, le principali reti tv – con in testa le all news – stanno coprendo e commentando la notizia.

In Italia la notizia del cancro di Kate Middleton ha le aperture, con l’attentato nella sala concerti in Russia in seconda posizione.

Dopo Carlo III, anche Kate

Dopo l’annuncio di Re Carlo III, dunque, anche la principessa del Galles si trova ad affrontare le cure per un tumore. Lo scorso 5 febbraio, infatti, Re Carlo III aveva fatto sapere di aver scoperto un cancro dopo una visita di routine e di essere in cura. Un mese e mezzo dopo tocca a Kate dare la notizia al regno e al mondo: anche lei ha iniziato la chemioterapia, ma dalla fine di febbraio e in via preventiva.