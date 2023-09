Karate-do: Il Cammino di Sandra Sánchez: il documentario dedicato alla campionessa olimpica di karate su Rakuten TV (Esclusiva TvBlog)

A partire dal 21 settembre 2023, sulla piattaforma Rakuten TV, sarà disponibile il documentario Karate-do: Il Cammino di Sandra Sánchez, dedicato all’ex campionessa di karate spagnola Sandra Sánchez, specialista nel kata, campionessa mondiale nel 2018 e 2021 e campionessa europea per sette volte consecutive, dal 2015 al 2022.

In Spagna, il documentario sarà presentato oggi, 19 settembre, in un’anteprima esclusiva al Palacio de la Prensa di Madrid. Il documentario, inoltre, verrà anche proiettato in alcune sale cinematografiche spagnole. Dal 21 settembre, come scritto in apertura, Karate-do: Il Cammino di Sandra Sánchez sarà visibile su Rakuten TV in 42 paesi in Europa, per la collezione Rakuten Originals.

Il documentario racconta il viaggio, soprattutto personale, che Sandra Sánchez ha affrontato per diventare campionessa di karate a livello mondiale. Dopo un lungo e combattuto passaggio alla squadra nazionale, la Sánchez ha dovuto lasciare il prestigioso High-Performance Centre per stare vicino alla madre, affetta da un cancro. Quello è stato il periodo in cui la karateka ha ammesso di aver toccato il fondo, sopraffatta da paure e dubbi sulle sue capacità.

Dopo aver lasciato tutto per partire per l’Australia, Sandra Sánchez è tornata in Spagna dove ha ritrovato l’amore per il karate e il desiderio di diventare una campionessa. Grazie al suo allenatore e futuro marito Jesús del Moral e alla sua perseveranza, Sandra Sánchez ha conquistato una serie incredibile di vittorie.

Con Karate-do: Il Cammino di Sandra Sánchez, gli spettatori scopriranno i luoghi più importanti che hanno segnato la vita e la carriera sportiva della karateka che oggi ha 42 anni (compiuti lo scorso 16 settembre): da Talavera de la Reina, dov’è nata e cresciuta e ha praticato per la prima volta il karate, a Dubai, dove ha vinto il suo ultimo campionato mondiale, passando per il Giappone, patria del karate. Grande attenzione, sarà dedicata alla sua vittoria olimpica a Tokyo 2020.

Oltre a Jesús del Moral, altri protagonisti del documentario saranno Javier Pineño, istruttore di karate di Sandra Sánchez, Serafin e Isabel, genitori della karateka, Paco, fratello di Sandra, Shimizu, la sua più grande amica e rivale, Rika Usami, karateka da sempre fonte di ispirazione per Sandra Sánchez, Okamura Master, maestro di Rika Usami e punto di riferimento nel mondo del karate, Ivan Leal, due volte campione del mondo e persona importante per Sandra, e Eleonora Giovio e Almudena Rivera, giornaliste sportive spagnole.

Il documentario è diretto da José Manuel Alfaro Lorenzo e prodotto da Doble Once Filmmakers (11:11) in associazione con OÉOÉ Marketing.

In alto, trovate una clip in esclusiva per TvBlog.