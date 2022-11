Ettore Bassi: Stage and Race, dal 22 novembre su Rakuten TV Guarda le altre 6 fotografie →

L’attore Ettore Bassi è il protagonista di un docu-film che sarà disponibile, in esclusiva e gratuitamente, dal 22 novembre su Rakuten TV, dal titolo Ettore Bassi: Stage and Race.

Questa produzione originale Rakuten TV ha l’obiettivo di raccontare la “doppia vita”, sconosciuta ai più, dell’attore noto per aver preso parte, per quanto concerne il piccolo schermo, a tanti prodotti andati in onda sia in Rai che a Mediaset (i più recenti sono È arrivata la felicità, La porta rossa, L’isola di Pietro e Svegliati amore mio, senza dimenticare la partecipazione all’edizione 2019 di Ballando con le Stelle).

Oltre ad avere una carriera quasi trentennale di attore (e anche di conduttore), infatti, Ettore Bassi è anche un pilota automobilistico di cronoscalata e, in questo docu-film, l’attore barese ha voluto mostrare al suo pubblico come riesce a destreggiarsi tra queste due sue attività, realtà distanti tra loro ma solo apparentemente.

Il docu-film, infatti, si concentrerà sul legame di emozioni che intercorre, in questo caso, tra una performance attoriale a teatro e una gara automobilistica.

Diviso tra due mondi che lo tengono entrambi costantemente sotto i riflettori, l’attore ha voluto raccontare una storia fatta di concretezza, pressione, sforzi, profusi sia su un palco che su una pista, avversità, responsabilità ma soprattutto di umanità.

In Ettore Bassi: Stage and Race, la preparazione alle corse e quella agli spettacoli teatrali vengono mostrate quasi contemporaneamente.

Attraverso questa storia, l’obiettivo di Ettore Bassi è quello di comunicare al pubblico che due mondi che possono sembrare molto diversi tra loro, come la recitazione e l’automobilismo, in realtà, sono più vicini di quanto si possa pensare.

Ettore Bassi: Stage and Race su Rakuten TV: il video in anteprima

Ettore Bassi: Stage and Race è un docu-film prodotto da Prince Produzioni e curato da Ettore Bassi, Ernesto Giuntini e Paolo Sponzilli.

Di seguito, potete vedere in anteprima per TvBlog, un estratto del docu-film.