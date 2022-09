Discovering Canary Islands su Rakuten TV (Gallery) Guarda le altre 9 fotografie →

Discovering Canary Islands è una produzione originale Rakuten TV che sarà disponibile, in esclusiva e gratuitamente sulla piattaforma Rakuten TV, a partire dal prossimo 13 ottobre, in 42 paesi e territori europei tra i quali l’Italia.

Il programma, condotto da Pilar Rubio (influencer e moglie del calciatore del PSG, Sergio Ramos), vede protagonisti 8 concorrenti di otto nazionalità diverse. L’Italia sarà rappresentata da Jill Cooper, conduttrice, personal trainer e insegnante di fitness che, in passato, ha preso parte a programmi come Amici, Uno Mattina, Grande Fratello, Pechino Express e Detto Fatto, giusto per citare i più conosciuti.

Discovering Canary Islands è un adventure-reality in stile Pechino Express, realizzato con il sostegno di Turismo de Canarias e in collaborazione con Initiative e Atlantia. La prima edizione sarà incorporata nella collezione Rakuten Stories, che presenta i contenuti originali, esclusivi e gratuiti di Rakuten TV.

Nel corso della prima stagione, composta da 6 episodi, gli 8 concorrenti andranno alla scoperta dei misteri e delle leggende delle Isole Canarie, conoscendo anche la cultura e le tradizioni locali di questa regione attraverso prove da superare ed enigmi da risolvere.

Gli altri concorrenti, influencer conosciuti nei rispettivi paesi, sono i seguenti:

– Nathan Nuyts, 23 anni, rappresenta la Francia. È un ex calciatore di prima divisione. Ha abbandonato il calcio per dedicarsi completamente alla sua carriera di modello e influencer;

– Tom Belz, 34 anni, rappresenta la Germania. Ha perso una gamba all’età di 8 anni a causa di un cancro alle ossa. Nonostante ciò, è riuscito a scalare il Kilimangiaro;

– Evan Edinger, 31enne nordamericano, rappresenta il Regno Unito. Ha un canale YouTube, che conta 700mila follower, nel quale racconta i propri viaggi;

– Julie Vanderzijl, 35 anni, rappresenta il Belgio. È un’influencer di moda, mamma di tre bambini e ha partecipato al Grande Fratello sia in Belgio che in Olanda;

– John Sharpson, 35 anni, rappresenta l’Irlanda, è un presentatore e insegnante di scuola dell’infanzia, esperto di storia e di folklore irlandese;

– Eilish Flesch, 24 anni, rappresenta l’Olanda. Ex modella, ha preso parte al reality show Love Island ed è molto attiva sui social;

– Sara Chafak, 31 anni, rappresenta la Finlandia. È una leggenda del poker internazionale. È stata Miss Finlandia nel 2012 e ha partecipato a reality show come Dancing on Ice, Survivor e Mask Singer.

Di seguito, in anteprima per TvBlog, trovate un video tratto dalla prima edizione di Discovering Canary Islands, precisamente dalla seconda puntata, con protagonista la nostra Jill Cooper.