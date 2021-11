Sta per partire la stagione televisiva di Massimiliano Ossini: se fino a questo momento il conduttore è stato ai box, lavorando per le trasmissioni che nelle prossime settimane vedremo in onda, ora è arrivato il momento per lui di scendere in campo e accendere i motori. Sabato 11 dicembre riparte su Rai 1 Linea Bianca, che avrà una nuova collocazione oraria dato che lo slot occupato fino alla scorsa primavera è oggi diventato “proprietà” di Serena Autieri, che ha esportato dal palinsesto estivo il suo Dedicato.

Ossini con Linea Bianca andrà quindi in onda dalle ore 15:15, con una durata complessiva della puntata pressoché identica (dovrebbe essere leggermente limata l’anteprima che si trasformerebbe in un lancio di 45 secondi prima del blocco pubblicitario che precederà l’inizio vero e proprio della puntata).

La vera novità per Massimiliano Ossini però sarà la conduzione in prima serata di Kalipè – A passo d’uomo, le cui registrazioni si sono svolte, come vi avevamo già anticipato, negli scorsi mesi. Si tratta di un nuovo programma divulgativo che andrà in onda in prima serata su Rai 2 dalla fine di dicembre e che vedrà Ossini nelle vesti di divulgatore di temi legati all’ambiente e al rispetto per questo.

Anche qui sarà protagonista la montagna, come già avviene per Linea Bianca: si uscirà però questa volta dai soli confini italiani per andare ad esplorare le più alte cime del mondo dagli Stati Uniti alle Hawaii, dall’Islanda alle Maldive. Il racconto non sarà tutto in esterna, ma ci saranno anche delle parti che sono state registrate in uno speciale studio a 3466 metri di altezza, nella stazione Punta Helbronner della cabinovia Skyway Montebianco.

Gli appuntamenti di Kalipè saranno cinque, a differenza di quanto stabilito preventivamente: in Rai sarebbero rimasti soddisfatti del lavoro portato a termine dalla squadra di Ossini e avrebbero chiesto così la realizzazione di una nuova puntata. Anche la programmazione in palinsesto vedrà un cambiamento rispetto a quanto annunciato sia in sede di presentazione dei palinsesti sia dai listini di Rai Pubblicità.

La data di partenza di Kalipè è infatti fissata per mercoledì 29 dicembre: il programma dovrebbe così terminare la settimana prima del Festival di Sanremo, andando in onda l’ultima puntata mercoledì 26 gennaio.