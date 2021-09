Kalipè – A passo d’uomo, il nuovo programma di Massimiliano Ossini, previsto per un totale di quattro appuntamenti, che dovrebbero essere collocati al lunedì sera, a dicembre e gennaio, rappresenta il ritorno della divulgazione in prima serata su Rai 2 dopo le sei puntate di Niagara – Quando la natura fa spettacolo, andate in onda nell’autunno 2018 e condotte da Licia Colò. Il tentativo è quello di riproporre la divulgazione scientifica con una chiave moderna, tenendo conto del vasto pubblico che si può radunare davanti al televisore per una prima serata generalista.

Il racconto di Kalipè sarà fatto soprattutto di immagini, immagini provenienti da tutto il mondo: già dalle scorse settimane sono, infatti, in corso le riprese del programma, che non si limiterà ad esplorare la nostra Penisola, bensì uscirà dai nostri confini ed andrà in viaggio non solo in Europa, ma in tutto il globo terrestre.

Sono già avvenute le registrazioni in Islanda (come testimoniano alcune foto postate su Instagram dallo stesso Ossini), dove sono stati ripresi tutti i particolarissimi fenomeni naturali del paese, oltre che ghiacciai e vulcani. In queste ore sono terminate anche le riprese in Spagna; presto sono invece previste le riprese in America, dove si parlerà di sostenibilità ambientale e cambiamento climatico, e anche alle Maldive.

Tutti questi reportage realizzati da Massimiliano Ossini e dalla sua squadra confluiranno poi nel racconto delle quattro prime serate, che avranno come cornice uno studio del tutto inedito, rappresentato dallo Skyway Monte Bianco, che si trova esattamente a 3.466 metri di altezza. Da lì Ossini lancerà i vari servizi realizzati in questi mesi, legando fra loro i vari momenti di questo straordinario viaggio.

Massimiliano Ossini, che nei prossimi giorni uscirà in libreria con il suo terzo libro, edito sempre da Rai Com e omonimo del titolo della trasmissione, con Kalipè – A passo d’uomo torna con un proprio programma su Rai 2, dopo Campioni di domani, andato in onda in occasione degli scorsi Mondiali di sci, e soprattutto dopo la conduzione delle ultime tre edizioni di Mezzogiorno in famiglia. Fra l’altro sarà per lui un ritorno in prima serata a dieci anni di distanza dalla prima conduzione in questa fascia oraria: sempre su Rai 2, infatti, Ossini condusse nel 2011, insieme ad Alessandra Barzaghi, I love Italy.