Massimiliano Ossini sta per tornare su Rai2. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, il conduttore attualmente impegnato a Linea Bianca su Rai1, sarebbe stato scelto per un nuovo programma in onda sulla rete diretta da Ludovico Di Meo.

Si tratta di una trasmissione dedicata (come Linea Bianca!) alla montagna, realizzata con la volontà di unire territorio e giovani sulla rete generalista più ‘young’ della tv di Stato. Una sorta di talent sulla montagna, con protagonisti 32 ragazzi (più 16 allenatori) provenienti da diversi Sci club d’Italia.

La collocazione in palinsesto dovrebbe prevedere la messa in onda nel daytime di Rai2, dal 9 al 19 febbraio, per la precisione alle ore 17.30. Il periodo coincide, non a caso, con quello dei Mondiali di sci, in programma a Cortina dall’8 al 21 febbraio. Ogni puntata dovrebbe durare circa 30 minuti.

Al progetto – il cui titolo definitivo dovrebbe essere Campioni di domani e le cui registrazioni sarebbero iniziate proprio in queste ore – insieme a Massimiliano Ossini starebbe lavorando anche Lino Zani, che già lo affianca a Linea Bianca.

Del programma aveva parlato alcuni giorni fa il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, spiegando che “la montagna sarà la cornice nella quale i telespettatori potranno conoscere non solo le capacità atletiche dei giovani concorrenti, ma anche i loro volti e le loro storie, con un focus particolare sulle motivazioni che li portano ad affrontare i sacrifici necessari per diventare i campioni del futuro dello sci italiano“.

In giuria saranno presenti i testimonial dei Mondiali di Cortina 2021. I 2 Sci club finalisti riceveranno una borsa di studio ciascuno, mentre lo Sci club vincente avrà la possibilità di fare da apripista alle 2 gare di Gigante Maschile e Femminile durante il Campionato del Mondo di Cortina 2021.