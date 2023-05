Dopo le due serate di Champions League (ieri record di ascolti per Tv8 che ha trasmesso il derby Milan-Inter), oggi, giovedì 11 maggio, torna l’Europa League con le gare d’andata delle semifinali, dalle quali usciranno le squadre che si contenderanno il titolo in finale, in programma il 31 maggio. Nel dettaglio oggi si giocano Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen, entrambe con calcio di inizio alle ore 21.00 (il ritorno è fissato per giovedì prossimo, 18 maggio).

Le gare odierne saranno trasmesse in diretta in chiaro su Rai1 e Tv8, ma saranno disponibili anche agli abbonati di Dazn e Sky. Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen.

Europa League: Juventus-Siviglia in diretta tv

Juventus-Siviglia in diretta su Rai1 con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro; a bordocampo Alessandra D’Angiò. Pre partita al via alle 20.35, subito dopo il Tg1, curato e coordinato da Alessandro Antinelli.

Juventus-Siviglia sarà in diretta anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani; inviati Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti; il match dei bianconeri di Massimiliano Allegri sarà proposto anche su Dazn con il racconto affidato a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi, con Orazio Accomando a bordocampo.

Europa League: Roma-Bayer Leverkusen in diretta tv

Roma-Bayer Leverkusen in diretta in chiaro su Tv8 e, per gli abbonati, su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e NOW con telecronaca di Riccardo Gentile e Aldo Serena; inviati Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

La gara dei giallorossi di Josè Mourinho sarà disponibile live anche su Dazn con le voci di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. A bordocampo Tommaso Turci.

Da segnalare che Sky ha in programma il pre e post partite con Leo Di Bello in conduzione e Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi ospiti.