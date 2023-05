Gli ascolti tv del mercoledì, con il derby Milan – Inter valevole come semifinale di andata di Champions League su Tv8, i David di Donatello su Rai 1, Luce dei tuoi occhi su Canale 5: un mercoledì atipico, ma denso di appuntamenti. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Tv8 il match Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League, ha registrato 7.490.000 telespettatori, share 33.13%. Su Rai 1 la Cerimonia di Premiazione dei David di Donatello ha registrato un netto di 1.702.000 telespettatori, share 9.94%. Su Canale 5 la serie Luce dei tuoi occhi 2 ha registrato un netto di 2.641.000 telespettatori, share 13.81%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.203.000 telespettatori, share 5.04% e nel programma 1.762.000, 9.36%. Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma ha registrato un netto di 1.009.000 telespettatori, share 5.71%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Cuori e delitti – L’arte di uccidere ha ottenuto 623.000 telespettatori, share 2.86%. Su La7 Atlantide ha ottenuto 422.000 telespettatori, share 2% e 274.000, 3.54%. Su Nove il film Prima o poi mi sposo è stato visto da 326.000 telespettatori, share 1.58%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque minuti con Bruno Vespa 4.214.000, 20.35%; Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 4.342.000 telespettatori, share 18.61%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.048.000 telespettatori, share 13.12%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 550.000 telespettatori, share 2.31% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 903.000, 4.75% e a seguire La gioia della musica 815.000, 4.01%, Il cavallo e la torre 1.229.000, 5.78%, quindi Un posto al sole che registra 1.646.000, 7.01%. NCIS su Italia 1 registra 1.227.000 telespettatori, share 5.44% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 723.000 telespettatori, share 3.41% e nella seconda 433.000, 1.83%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.313.000 telespettatori, share 5.78%, mentre su Tv8 il prepartita di Milan-Inter ha ottenuto 1.411.000 telespettatori, share 7.32% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 467.000 telespettatori, share 2.06%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.945.000 telespettatori, share 22.61% e nel game un netto di 3.966.000, 24.74%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.219.000 telespettatori, share 18.22% e nel game un netto di 3.042.000, 19.69%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha ottenuto un netto di 550.000, 3.75%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 657.000 telespettatori, share 3.64%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 647.000 telespettatori, share 3.34%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 183.000, 1.49%., e nel game un netto di 328.000, 2.16%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 635.000 telespettatori, share 12.43%, mentre UnoMattina ha registrato 840.000, 17.46%; a seguire Storie Italiane 902.000, 19.20% e Cerimonia di presentazione dei candidati del David di Donatello 846.000, 12.28%; È sempre mezzogiorno menù ha ottenuto 1.725.000, 14.58%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 798.000, 15.78%; Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2 478.000, 9.06%; I fatti vostri ha registrato nella prima parte 717.000 telespettatori, share 11.07%, e nella seconda 1.136.000, 11.43%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 364.000, 6.95%, nel programma 306.000, 6.27%, e nel segmento Extra 246.000, 5.21%, mentre Elisir 386.000, 6.47%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 629.000, 5.13% e Passato e Presente 436.000, 3.33%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.035.000 telespettatori, share 21.31% e 984.000, 21.08%, con Forum a 1.692.000, 21.74%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 227.000 telespettatori, share 4.25% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 151.000 telespettatori, share 2.62% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 149.000, 1.45% e La signora in giallo 621.000, 4.82%. La7 ha ottenuto con Omnibus 87.000 telespettatori, share 2.22%, nel segmento News 116.000, 2.89% e nel Dibattito 190.000, 3.81%; quindi Coffee Break 203.000, 4.30% e L’aria che tira 261.000, 4.29% e L’aria che tira Oggi 383.000, 3.56%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.666.000, 13.13%, e nel programma 1.640.000, 14.75%; Sei sorelle ha registrato 1.078.000, 11.55%; La vita in diretta nella presentazione 2.097.000, % e nel programma 2.097.000, 19.85%. Su Rai 2 Giro d’Italia in diretta ha registrato 1.124.000 telespettatori, share 10.17%; Giro all’arrivo un netto di 1.629.000, 17.05%; Processo alla Tappa 946.000, 9.34%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 487.000, 5.27%, Geo 969.000, 9.17%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.742.000 telespettatori, share 21.07%, Terra Amara 2.812.000, 22.25%, Uomini e donne (live) 2.939.000, 26.56%; e nel Finale 2.415.000, 24.98%; Amici di Maria De Filippi 1.951.000, 20.97%; L’Isola dei Famosi 1.807.000, 19.67%; Un altro domani 1.427.000, 14.83%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.491.000, 15%, nel programma 1.789.000, 17.20% e nel segmento I Saluti 1.633.000, 14.64%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 491.000 telespettatori, 3.80%, mentre Person of interest 307.000, 2.99%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 410.000, 4.19%, e il film Amore, ritorna! un netto di 295.000, 2.89%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 270.000 telespettatori, share 2.16%, e nel programma 219.000, 2.11% e Tagadà Focus 220.000, 2.40%. C’era una volta il Novecento un netto di 122.000, 1.19%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 477.000 telespettatori, share 10.30%. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 290.000 telespettatori, share 2.47%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 610.000, 9.26%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.991.000, 22.90%; ore 20:00 4.614.000, 23.78%.

2.991.000, 22.90%; 4.614.000, 23.78%. Tg2 ore 13:00 1.830.000, 14.34%; ore 20:30 986.000, 4.59%.

1.830.000, 14.34%; 986.000, 4.59%. Tg3 ore 14:30 1.463.000, 11.72%; ore 19:00 2.351.000, 13.87%.

1.463.000, 11.72%; 2.351.000, 13.87%. Tg5 ore 13:00 2.958.000, 23.11%; ore 20:00 3.959.000, 20.12%.

2.958.000, 23.11%; 3.959.000, 20.12%. Studio Aperto ore 12:25 1.067.000, 10.21%; ore 18:30 480.000, 4.16%.

1.067.000, 10.21%; 480.000, 4.16%. Tg4 ore 12.00 266.000, 3.33%; ore 18:55 550.000, 3.73%.

266.000, 3.33%; 550.000, 3.73%. Tg La7 ore 13:30 536.000, 4.12%; ore 20:00 1.085.000, 5.50%.

Dati AUDITEL™