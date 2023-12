A distanza di quasi due mesi, Dazn replica l’esperimento, che evidentemente ha considerato (come noi, modestamente) riuscito.

La telecronaca su Dazn a tre voci

Infatti, in occasione di Juventus-Napoli, atteso anticipo della 15esima giornata di Serie A, in programma venerdì 8 dicembre alle ore 20.45, torna sulla piattaforma di streaming la telecronaca a tre voci. Nel dettaglio, la partita sarà commentata in diretta a partire dalle ore 20.45 dall’Allianz Stadium da Pierluigi Pardo insieme a Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni. Ossia, un giornalista per il racconto del match e due voci tecniche come l’ex capitano del Milan e l’ex allenatore dell’Inter.

Il primo esperimento

La prima volta del trio Pardo-Ambrosini-Stramaccioni su Dazn risale a sabato 16 settembre per il derby Inter-Milan (quarta giornata di Serie A, finì con la larga vittoria dei nerazzurri per 5 a 1). La soluzione non era stata più ripetuta. Succederà venerdì sera per una gara che ha un grande potenziale televisivo.

Intervistato da TvBlog, un telecronista di primo piano come Riccardo Trevisani, da tre anni sotto contratto con Mediaset, aveva commentato così la novità che Dazn si apprestava a testare: “Preferisco in generale la telecronaca a due. Poi, one shot, si può fare, ci mancherebbe. Non mi piace abituare il pubblico ad avere un rappresentante della propria squadra. Uno può aver giocato/allenato dove vuole, ma ora fa il commentatore e automaticamente per me è in buona fede. Che sia Ambrosini a commentare l’Inter o Bergomi a commentare il Milan. Sono due grandi professionisti con i quali ho lavorato e possono commentare bene tutto“.

Il presunto problema di una spartizione della telecronaca in base alle squadre in campo (per non scontentare le tifoserie coinvolte) non si pone neanche lontanamente nel caso di Juventus-Napoli, visto che né Ambrosini né Stramaccioni hanno avuto particolari legami con i due club, né professionali, né tantomeno personali.