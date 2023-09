La sperimentazione della telecronaca a tre voci – per la prima volta in assoluto per una partita ufficiale di calcio in Italia – porta con sé due buone notizie. La numero uno è che questo test – con Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni ad affiancare Pierluigi Pardo nella diretta di Dazn – non ha impattato negativamente sul racconto televisivo di Inter-Milan. E non era così scontato.

La numero due è che è stata scongiurata la divisione per tifo, che alla vigilia pareva essere il rischio maggiore. Ossia, Ambrosini e Stramaccioni non sono state le voci di una o dell’altra squadra di Milano, interpellate con il bilancino per non scontentare nessuno (i tifosi sono abbonati per Dazn, eh) ma hanno mostrato grande oggettività nei giudizi.

Inter-Milan, ecco perché ha funzionato la telecronaca a tre voci su Dazn

Tra le cose più apprezzabili dell’esperimento che porta in Italia una pratica già testata in altri Paesi, il continuo e piacevole rimpallo tra le voci e non sempre nella direzione più prevedibile telecronista-commentatore, ma talvolta anche commentatore-commentatore. E su questo punto va riconosciuto il merito ai tre diretti interessati, che mai si sono parlati addosso e che mai hanno dato la sensazione di voler sgomitare per avere più spazio (qualche piccolo dubbio ce lo teniamo su Stramaccioni, decisamente più loquace rispetto al collega Ambrosini).

La telecronaca è stata più rumorosa e più verbosa? Ovviamente sì (oltre alle tre voci in telecronaca c’erano anche due bordocampisti e un moviolista, come accade per tutti i big match, ed effetti sonori dallo stadio San Siro a volume abbastanza sostenuto), ma il risultato finale è stato un racconto molto pieno, molto ritmato e all’altezza di uno spettacolo calcistico di livello (non proprio un’abitudine in Serie A), con le immagini dei calciatori sotto la pioggia del secondo tempo a regalare qualche tratto di epicità alla sfida sportiva che ha visto trionfare l’Inter di Simone Inzaghi per 5-1.

P.S. Da segnalare problemi tecnici (sui social, X in particolare, ce n’è traccia) che hanno reso non agevole la visione della partita su Dazn ad alcuni abbonati.