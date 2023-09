Esperimento interessante dalle parti di Dazn. Sabato prossimo, infatti, il servizio di streaming trasmetterà l’atteso derby di Serie A Inter-Milan con una inedita telecronaca a tre voci. In particolare, Pierluigi Pardo sarà accompagnato nel racconto da due commentatori tecnici che vantano una significativa storia con i club milanesi. Da una parte Massimo Ambrosini, bandiera del Milan con cui si è laureato due volte campione d’Europa, dall’altra Andrea Stramaccioni, che della società nerazzurra ha guidato sia la primavera sia la prima squadra.

Telecronaca a tre voci, la prima volta per il calcio in Italia

Si tratta della prima volta in Italia che la telecronaca di una partita ufficiale di calcio viene affidata a tre voci (nei campionati di Spagna e Inghilterra, invece, è già accaduto). Con la tv in bianco e nero il telecronista era singolo, poi il racconto live degli eventi calcistici si è ammodernato, con l’aggiunta del commentatore tecnico (quasi sempre un ex calciatore o allenatore); infine è stata testata la telecronaca con una voce a raccontare la partita dalla tribuna stampa e l’altra a integrare il commento direttamente da bordocampo.

Su Dazn torna Diletta Leotta

Per la cronaca, in questo weekend Dazn riaccoglierà Diletta Leotta, che tornerà in tv dopo la pausa per la maternità (ad agosto scorso è nata la sua primogenita Aria). La popolare conduttrice sarà al timone del pre e del post partita proprio del derby della Madonnina, in programma a San Siro alle ore 18.00 (collegamento al via dalle ore 17) per la quarta giornata di Serie A.

Riprese spettacolari per Inter-Milan

Infine, un’altra novità firmata Dazn: grazie alla collaborazione con Lega Serie A, Inter e Milan, il big match permetterà a tutti tifosi di sperimentare una visione unica della partita con le riprese di una telecamera speciale che con le sue inquadrature e immagini aeree fino a un minimo di 15 metri dal terreno di gioco consentirà di raccontare l’atmosfera della partita in modo ancora più spettacolare, permettendo ai tifosi nerazzurri e rossoneri di vedere le azioni dei loro beniamini da una prospettiva ancora più coinvolgente.