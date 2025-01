Dopo Milan-Napoli e Lazio-Inter, DAZN proporrà per la terza volta una partita di Serie A in chiaro, visibile gratuitamente.

Dopo Milan-Napoli, la partita che ha segnato il ritorno della Serie A in chiaro dopo quasi trent’anni, giocatasi lo scorso 29 ottobre e terminata 0-2 per i partenopei, e dopo Lazio-Inter, che si giocata lo scorso 16 dicembre e ha visto una goleada dei nerazzurri (0-6), DAZN, per quanto riguarda la ventunesima giornata di campionato, proporrà un nuovo match in esclusiva completamente gratis.

Protagonisti saranno la Juventus e il Milan che, pochissimo tempo fa, si sono affrontati in Arabia Saudita per la semifinale della Supercoppa Italiana, vinta successivamente dai rossoneri. Juventus-Milan di Serie A andrà in onda precisamente sabato 18 gennaio 2025 a partire dalle ore 18.

Alla telecronaca di Juve-Milan, troveremo Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Massimo Ambrosini, invece, insieme alla squadra di DAZN capitanata da Diletta Leotta, prenderà parte al pre-partita, che avrà inizio alle ore 17, e al post-partita, direttamente da bordocampo, all’Allianz Stadium di Torino.

Come per Milan-Napoli e Lazio-Inter, Juventus-Milan fa parte del pacchetto Try and Buy dei diritti tv acquisiti da DAZN stando al quale la piattaforma può offrire gratuitamente fino ad un massimo di 5 partite di Serie A a stagione. L’obiettivo è quello di conquistare nuovi abbonati.

Come vedere Juventus-Milan gratis su DAZN

Per vedere Juventus-Milan, quindi, non è necessario un abbonamento a DAZN ma sarà obbligatoria la registrazione alla piattaforma streaming che è gratuita.

Dopo aver proceduto con il login, i telespettatori potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta.

DAZN, anche per questo terzo match di Serie A proposto in chiaro, consiglia sul proprio sito di “registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile” in quanto la visione della partita, da parte di account gratuiti senza abbonamento, sarà possibile fino a un massimo di 2 milioni di utenti circa. Per chi è abbonato a DAZN, ovviamente, non cambierà nulla e non ci sono limiti di accesso.