Da venerdì 17 gennaio 2025, avrà inizio la ventunesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Roma e Genoa e che si chiuderà lunedì 20, con il posticipo serale tra Como-Udinese.

Il ventunesimo turno di campionato offrirà due big-match. Il primo è lo scontro al vertice tra il Napoli capolista e l’Atalanta che, dopo il pareggio dell’Inter contro il Bologna nel recupero della diciannovesima giornata, ora si trova al terzo posto. I partenopei allenati da Antonio Conte arrivano da cinque vittorie consecutive mentre gli orobici non vincono da tre partite, incluso il recupero infrasettimanale contro la Juventus.

I bianconeri allenati da Thiago Motta, invece, ospiteranno il Milan nel secondo match-clou di questa giornata (che sarà visibile gratuitamente su DAZN). I rossoneri di Sérgio Conceição, in striscia positiva da cinque giornate, proveranno ad avvicinarsi ulteriormente alla Lazio, quarta in classifica (impegnata in trasferta a Verona), alla Juve, al quinto posto, e alla Fiorentina, in sesta posizione (che ospiterà in casa il Torino).

Turno favorevole, perlomeno sulla carta, infine, per l’Inter che affronterà l’Empoli al Meazza.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della ventunesima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A: ventunesima giornata calendario partite

Venerdì 17 gennaio

ore 20:45

Roma-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Giaccherini

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Aldo Serena

Sabato 18 gennaio

ore 15

Bologna-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina-Budel

ore 18

Juventus-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Stramaccioni

ore 20:45

Atalanta-Napoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Behrami

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Massimo Gobbi

Domenica 19 gennaio

ore 12:30

Fiorentina-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Bazzani

ore 15

Cagliari-Lecce

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni

Parma-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani

ore 18

Verona-Lazio

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Bazzani

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, commento Blerim Dzemaili

ore 20:45

Inter-Empoli

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Parolo

Lunedì 20 gennaio

ore 20:45

Como-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Budel