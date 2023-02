Questa sera, terminerà la settimana di calcio dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa con il big-match che vedrà scendere in campo la Juventus e la Lazio.

Anche la giornata di ieri ha regalato sorprese per quanto riguarda i risultati: la Cremonese, infatti, fanalino di coda in Serie A con 8 punti e zero vittorie, dopo aver eliminato in trasferta il Napoli capolista agli ottavi di finale, ha bissato l’impresa, eliminando anche la Roma di José Mourinho allo Stadio Olimpico.

La prima semifinale, quindi, sarà Cremonese-Fiorentina, considerando anche il risultato arrivato nel pomeriggio di ieri, con i viola, infatti, che hanno battuto in casa il Torino per 2-1.

La vincitrice di Juventus-Lazio, invece, affronterà l’Inter in semifinale che, martedì sera, ha vinto contro l’Atalanta con il risultato finale di 1-0.

I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri stanno vivendo un momento di forte crisi, considerando anche i quindici punti di penalizzazione comminati per il caso plusvalenze. La Juve è anche reduce dalla sconfitta interna contro il Monza in campionato e cerca, quindi, consolazione in Coppa Italia.

La Lazio di Maurizio Sarri, invece, è in piena lotta Champions League e, matematicamente, ancora in corsa per lo scudetto, nonostante la fuga del Napoli.

Juve-Lazio andrà in onda in prima serata su Canale 5, dalle ore 21, subito dopo l’edizione ridotta di Striscia la Notizia. In fondo, trovate tutti gli altri dettagli del match, dai telecronisti al pre e post-partita.

Ricordiamo che i quarti di finale sono gare ad eliminazione diretta, di conseguenza, in caso di pareggio al novantesimo minuto, si procederà con i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, con i calci di rigore.

Coppa Italia: come vedere Juve-Lazio in tv e in streaming

Juventus-Lazio

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

A seguire, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Massimo Mauro, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari.

Le partite di Coppa Italia vanno in onda anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.