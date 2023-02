A Febbraio 2023 in streaming su Mediaset Infinity prosegue l’appuntamento con i principali programmi trasmessi in chiaro dai canali Mediaset da Grande Fratello ad Amici con clip esclusive, immagini e le puntate da recuperare on demand. Febbraio è anche il mese delle Coppe con in streaming gratis le partite dei quarti di Coppa Italia con Fiorentina – Torino e Roma – Cremonese mercoledì 1 febbraio e Juventus – Lazio giovedì 2 febbraio (in tv e in streaming su Mediaset Infinity).

Riparte anche la Champions League con martedì 14 gratis su Mediaset Infinity l’andata degli ottavi Milan – Totteham e martedì 21 di Eintracht – Napoli, inoltre su Infinity+ (in abbonamento) il 14 PSG – Bayern Moanco e il 15 febbraio Club Brugge – Benfica; il 21 febbraio Liverpool – Real Madrid e il 22 Lipsia – Manchester City

Mediaset Infinity Febbraio 2023 le novità gratuite

A febbraio in streaming su Mediaset Infinity si potranno vedere le dirette dei diversi canali Mediaset e recuperare le puntate dei programmi in onda nel corso del mese. Tra le novità attese c’è la seconda stagione di Buongiorno Mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni di Guido e Anna Borghi. Nei nuovi episodi la nascita della bambina di Sole e un cambiamento nelle condizioni di salute di Anna, fanno riunire tutta la famiglia che dovrà affrontare nuovi ostacoli.

Tra gli show del mese è attesa Michelle Impossible & Friends, tre serate evento con Michelle Hunzkier e tanti ospiti. Chissà se arriverà La Tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti che era stato inserito nel mensile di gennaio.

Mediaset Infinity Febbraio 2023 le novità di Infinity+

A febbraio 2023 su Infinity+ il canale a pagamento di Mediaset Infinity con un costo di 7.99€ e la formula esci quando vuoi, tornano le partite della Champions League in co-esclusiva con Sky e NOW. Inoltre proseguono i film disponibili settimanalmente con la formula Infinity Premiere, disponibili per 6 giorni inclusi nel catalogo.

Si parte dal 3 al 9 febbraio con Black Adam, cine-comic DC Comics diretto da Jaume Collet-Serra e con Dwayne Johnson nel cast. Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei – e imprigionato altrettanto rapidamente – Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Tra il 10 e il 16 febbraio torna L’Immensità di Emanuele Crialese con Penelope Cruz ambientato a Roma negli anni ’70. Al centro la storia di una famiglia e di una ragazzina, Adriana, che ha 12 anni e non si riconosce nel suo corpo, nella sua identità. Dal 17 al 23 febbraio viene riproposto il cartoon DC League of Super-Pets, con al centro Krypto Superdog che ha gli stessi poteri di Superman e combatte il crimine insieme a lui. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto prova a convincere altri animali domestici a salvare gli eroi.

A fine mese torna dal 24 febbraio al 2 marzo Don’t Worry Darling il film con Florence Pugh e Harry Syles diretto e interpretato da Oliva Wilde. Il film è ambientato in una città realizzata da un’azienda sperimentale che ospita le famiglie dei propri dipendenti, la vita apparentemente idilliaca di questa comunità non convince Alice sposata con Jack, che inizia a indagare sui segreti dell’azienda in cui lavora il marito.

Mediaset Infinity a Febbraio 2023 le novità dagli altri Channel

Nel mese di febbraio 2023 non mancano le novità in arrivo sui diversi channel a pagamento presenti su Mediaset Infinity: